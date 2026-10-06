FOTO Kakva mama, takva kći: Heidi i Leni Klum pokazale guze u seksi reklami za donje rublje

- Mnogi ljudi kažu: 'Ne znam baš što mislim o tome da majka i kći to rade zajedno.' Ali što se nas tiče? Ponosna sam na svoju kćer. Njoj je to u redu sa mnom. Njoj je to sasvim normalno. Oduvijek sam bila vrlo otvorena prema svom tijelu. Kada se sunčam u dvorištu, možda neću imati ništa na gornjem dijelu tijela. Ja sam Europljanka... Moja me djeca ne poznaju drukčije, kazala je jednom Heidi. | Foto: Instagram