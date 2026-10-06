FOTO Kakva mama, takva kći: Heidi i Leni Klum pokazale guze u seksi reklami za donje rublje

Heidi Klum (53) i njena kći Leni (22) izazvale su kontroverze kada su prije tri godine zajedno pozirale u kampanji za donje rublje, no njih to ne dira. Ovog puta su otišle i korak dalje te obje pokazale guze u tangama...
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Supermodel Heidi Klum (53) i njezina najstarija kći Leni (22) zablistale su u novoj reklami za donje rublje, a ovoga su puta pozirale u tangama.
| Foto: Instagram
Supermodel Heidi Klum (53) i njezina najstarija kći Leni (22) zablistale su u novoj reklami za donje rublje, a ovoga su puta pozirale u tangama. |
Foto: Instagram
Supermodel Heidi Klum (53) i njezina najstarija kći Leni (22) zablistale su u novoj reklami za donje rublje, a ovoga su puta pozirale u tangama.
| Foto: Instagram
Leni je kći manekenke i Flavija Briatorea, a prije tri godine majka i kći su izazvale kontroverze zbog izazovnog poziranja u donjem rublju.
| Foto: Instagram
Heidi, koja ima četvero djece, na Instagramu je podijelila fotografije njihove nove kampanje za donje rublje, no ovog je puta isključila komentare
| Foto: Instagram
Dok je plavokosa Heidi nosila bijeli komplet s tangama, njezina je brineta kći pozirala u identičnom crnom kompletu.
| Foto: Instagram
- Mnogi ljudi kažu: 'Ne znam baš što mislim o tome da majka i kći to rade zajedno.' Ali što se nas tiče? Ponosna sam na svoju kćer. Njoj je to u redu sa mnom. Njoj je to sasvim normalno. Oduvijek sam bila vrlo otvorena prema svom tijelu. Kada se sunčam u dvorištu, možda neću imati ništa na gornjem dijelu tijela. Ja sam Europljanka... Moja me djeca ne poznaju drukčije, kazala je jednom Heidi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Poitout Florian/ABACA/ABACA
Foto Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia.hr
Foto instagram
Foto instagram
Foto PROFIMEDIA
Foto PROFIMEDIA
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto MIZA
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto MIZA