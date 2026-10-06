Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SLIKA I PRILIKA MAME HEIDI

FOTO Kakva mama, takva kći: Heidi i Leni Klum pokazale guze u seksi reklami za donje rublje

Heidi Klum (53) i njena kći Leni (22) izazvale su kontroverze kada su prije tri godine zajedno pozirale u kampanji za donje rublje, no njih to ne dira. Ovog puta su otišle i korak dalje te obje pokazale guze u tangama...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Kakva mama, takva kći: Heidi i Leni Klum pokazale guze u seksi reklami za donje rublje
Supermodel Heidi Klum (53) i njezina najstarija kći Leni (22) zablistale su u novoj reklami za donje rublje, a ovoga su puta pozirale u tangama. | Foto: Instagram
1/41
Supermodel Heidi Klum (53) i njezina najstarija kći Leni (22) zablistale su u novoj reklami za donje rublje, a ovoga su puta pozirale u tangama. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026