FOTO Kakvo tijelo ima Bar Refaeli, a ni badić joj nije loš...

U ožujku 2025. godine, Bar se u velikom stilu vratila kao zaštitno lice izraelskog modnog diva Castro, brenda s kojim je surađivala prije čak 25 godina. Taj potez, zajedno s lansiranjem vlastite linije za njegu kože, potvrdio je njezin status ne samo kao modela, već i kao uspješne poslovne žene. | Foto: Instagram/Bar Refaeli