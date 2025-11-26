Obavijesti

FOTO Kakvo tijelo ima Bar Refaeli, a ni badić joj nije loš...

Bezvremenska ikona Bar Refaeli i u 41. godini oduzima dah fotografijama u crvenom bikiniju. Slavna izraelska manekenka i voditeljica ponovno je dokazala zašto je jedno od najprepoznatljivijih lica u svijetu mode
Iako se kalendarski približavamo kraju 2025. godine, za ovu ljepoticu ljeto kao da nikada ne prestaje, a njezina najnovija objava na društvenim mrežama ostavila je pratitelje bez teksta. | Foto: Instagram/Bar Refaeli
