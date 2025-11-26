FOTO Kakvo tijelo ima Bar Refaeli, a ni badić joj nije loš...

Bezvremenska ikona Bar Refaeli i u 41. godini oduzima dah fotografijama u crvenom bikiniju. Slavna izraelska manekenka i voditeljica ponovno je dokazala zašto je jedno od najprepoznatljivijih lica u svijetu mode
Iako se kalendarski približavamo kraju 2025. godine, za ovu ljepoticu ljeto kao da nikada ne prestaje, a njezina najnovija objava na društvenim mrežama ostavila je pratitelje bez teksta.
U seriji opuštenih i prirodnih fotografija, Bar je pozirala u jednostavnom, ali efektnom crvenom bikiniju koji je savršeno istaknuo njezinu besprijekornu figuru. Bez teške šminke, s mokrom kosom i blistavim osmijehom, manekenka je pokazala kako izgleda istinsko uživanje.
Čini se da Refaeli bježi od jesenskog sivila na nekoj luksuznoj lokaciji, uživajući u privatnom bazenu okruženom zelenilom i modernim interijerom koji odiše spokojem.
U ožujku 2025. godine, Bar se u velikom stilu vratila kao zaštitno lice izraelskog modnog diva Castro, brenda s kojim je surađivala prije čak 25 godina. Taj potez, zajedno s lansiranjem vlastite linije za njegu kože, potvrdio je njezin status ne samo kao modela, već i kao uspješne poslovne žene.
Bar je u lipnju proslavila 40. rođendan te da je majka troje djece koje ima sa suprugom Adijem Ezrom. Njezina sposobnost da balansira obiteljski život, poslovne pothvate i održavanje forme na razini supermodela inspiracija je mnogima.
Reakcije na Instagramu nisu izostale. Pratitelji iz cijelog svijeta preplavili su sekciju komentara komplimentima na račun njezinog izgleda. Mnogi su istaknuli kako Bar izgleda bolje nego ikad, nazivajući je "vječnom inspiracijom".
"Super sexy plavuša", napisao je jedan obožavatelj, dok su drugi na hebrejskom jeziku komentirali "Shlemut" (savršenstvo) i "Jednostavno wow". Jedan od najupečatljivijih komentara glasio je: "Supermodel i super tijelo... bikini figura je super seksi", uz mnoštvo emotikona vatre koji su dominirali ispod objave.
