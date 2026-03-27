Ovo su dobitnici Porina 2026.

Nakon osam godina izbivanja, najvažnija domaća glazbena nagrada vratila se u grad glazbe. U splitskoj dvorani Sportskog centra Gripe održana je 33. svečana dodjela Porina, koja je na jednome mjestu okupila najveća imena hrvatske scene - od autora i izvođača do producenata i glazbenih profesionalaca. Kroz spektakularnu večer, koja se izravno prenosila na Hrvatskoj radioteleviziji, publiku je vodio provjereni dvojac Zlata Muck Sušec i Ivan Vukušić.

U konkurenciji za stakleni kipić, ručno izrađen u Staklani Rogaška, našao se 331 album i 291 pjesma, a nagrade su dodijeljene u 33 kategorije. Vrhunac večeri bila je dodjela nagrade za Album godine. U iznimno jakoj konkurenciji, u kojoj su se našli i Jelusick s albumom 'Apolitical Ecstasy', Mayales s 'Boutique pop Vol.1', Baby Lasagna s 'DMNS & MOSQUITOES' te LET 3 s albumom 'RKTRD NDRD', trijumfirao je Parni Valjak. Njihov album 'Kažu pčele umiru', s producentom Marijanom Brkićem Brkom, proglašen je najboljim.

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je dodjela Porina za Pjesmu godine. Nagrada je pripala skladbi 'Kapetan bez broda' autora Tomislava Mrduljaša, u izvedbi neprežaljenog Olivera Dragojevića. Nagradu su na pozornici proglasili Mia Dimšić i Goran Karan, a pljesak publike odao je počast velikanu hrvatske glazbe.

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, osvojio je dva kipića. Njegov album 'DMNS & MOSQUITOES', čiji je producent on sam, proglašen je Najboljim albumom pop glazbe. Drugi Porin večeri osvojio je u kategoriji Najbolja vokalna suradnja, i to za hit 'Beskonačna osveta 2' koji je snimio s Vojkom V. Baby Lasagna bio je nominiran i u kategoriji Najbolje muške vokalne izvedbe za pjesmu 'Stress'.

Kategorije za vokalne izvedbe donijele su priznanja glazbenim ikonama. Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu posthumno je dodijeljen Gabi Novak za pjesmu 'Nada' s albuma 'Hitmaker - Đorđe Novković'. U muškoj konkurenciji slavio je Marko Tolja za izvedbu pjesme 'Za kraj', što je njegov treći Porin u toj prestižnoj kategoriji.

Nagrada za Novog izvođača godine pripala je Jakovu Jozinoviću, koji se istaknuo kao jedno od najperspektivnijih novih imena na sceni. Budući da nije mogao prisustvovati dodjeli, nagradu su u njegovo ime preuzeli Matija i Miriam Cvek.

U ostalim žanrovskim kategorijama također su nagrađeni istaknuti albumi. Porin za najbolji album rock glazbe otišao je u ruke benda Jelusick za 'Apolitical Ecstasy', dok je najboljim jazz albumom proglašen 'Quiet Rising Star' Henry Radanović Quarteta. U etno glazbi slavio je Borna Šercar’s Jazziana Croatica feat. LADO & Zagreb Philharmonic s albumom 'Tales of Tradition', dok je najboljim albumom klasične glazbe proglašen 'Papandopulo: Hrvatska Misa'.

Dodijeljene su i nagrade za životno djelo, a statue koje tradicionalno izrađuje Klesarska škola u Pučišćima na Braču pripale su istaknutom violinistu Goranu Končaru, posthumno Krsti Jurasu te Daniju Bošnjaku. Nagradu Porin Special Merit za poseban doprinos glazbi na Danima Porina primio je i slavni gitarist Vlatko Stefanovski.