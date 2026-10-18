FOTO Kim Kardashian iskopala haljinu staru 75 godina! A tek da vidite punđu i dijamante…

Kim Kardashian (45) za crveni tepih nije odabrala novu haljinu nego staru čak 75 godina! Reality zvijezda u subotu je zablistala na raskošnoj svečanosti u Los Angelesu, koju zbog glamura i mnogih slavnih uzvanika nazivaju i "Met Galom zapadne obale". Za tu je priliku odjenula Balenciaginu kreaciju iz 1951. godine, a frizurom i nakitom odala je počast legendarnoj holivudskoj divi Elizabeth Taylor. Kosu je podignula u raskošnu visoku punđu po uzoru na slavnu glumicu, a nije zaboravila ni njezinu veliku ljubav prema dijamantima!

Oko vrata je stavila ogrlicu brenda Leviev s dijamantima od ukupno 55,8 karata, a na uši naušnice talijanskog brenda Zydo s dijamantima od 10,2 karata. Ni sama haljina nije bila ništa manje posebna! Kreaciju bez naramenica krasi ružičasta lenta koja se proteže preko dekoltea, a na leđima završava velikom mašnom. Nježna čipka prekriva cijelu haljinu, koju je Kim pronašla u trgovini vintage odjećom Lily et Cie. Za njezin izgled pobrinuo se poznati stilist Law Roach.

Foto: Mario Anzuoni

Kim se godinama divi legendarnoj Elizabeth Taylor. Još 2011. godine dobila je priliku intervjuirati holivudsku divu za američki Harper's Bazaar. Razgovor je počela riječima: "Vi ste moj idol", a zatim je slavnu glumicu ispitivala o ljubavi, brakovima i dijamantima. Bio je to jedan od posljednjih intervjua Elizabeth Taylor, koja je preminula samo šest tjedana poslije, u 80. godini.

Theatre - Doctor Faustus - Oxford | Foto: /Press Association/PIXSELL

No Kim ni godinama poslije nije zaboravila svoju omiljenu holivudsku divu! Bila je izvršna producentica dokumentarne serije "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar", koja je premijerno prikazana 2024. godine, a lani je na Balenciaginoj reviji otišla i korak dalje. Nosila je naušnice koje su nekoć pripadale upravo Elizabeth.