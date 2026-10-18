Reality zvijezda u subotu je zablistala na raskošnoj svečanosti u Los Angelesu, koju zbog glamura i mnogih slavnih uzvanika nazivaju i 'Met Galom zapadne obale'
FOTO Kim Kardashian iskopala haljinu staru 75 godina! A tek da vidite punđu i dijamante…
Kim Kardashian (45) za crveni tepih nije odabrala novu haljinu nego staru čak 75 godina! Reality zvijezda u subotu je zablistala na raskošnoj svečanosti u Los Angelesu, koju zbog glamura i mnogih slavnih uzvanika nazivaju i "Met Galom zapadne obale". Za tu je priliku odjenula Balenciaginu kreaciju iz 1951. godine, a frizurom i nakitom odala je počast legendarnoj holivudskoj divi Elizabeth Taylor. Kosu je podignula u raskošnu visoku punđu po uzoru na slavnu glumicu, a nije zaboravila ni njezinu veliku ljubav prema dijamantima!
Oko vrata je stavila ogrlicu brenda Leviev s dijamantima od ukupno 55,8 karata, a na uši naušnice talijanskog brenda Zydo s dijamantima od 10,2 karata. Ni sama haljina nije bila ništa manje posebna! Kreaciju bez naramenica krasi ružičasta lenta koja se proteže preko dekoltea, a na leđima završava velikom mašnom. Nježna čipka prekriva cijelu haljinu, koju je Kim pronašla u trgovini vintage odjećom Lily et Cie. Za njezin izgled pobrinuo se poznati stilist Law Roach.
Kim se godinama divi legendarnoj Elizabeth Taylor. Još 2011. godine dobila je priliku intervjuirati holivudsku divu za američki Harper's Bazaar. Razgovor je počela riječima: "Vi ste moj idol", a zatim je slavnu glumicu ispitivala o ljubavi, brakovima i dijamantima. Bio je to jedan od posljednjih intervjua Elizabeth Taylor, koja je preminula samo šest tjedana poslije, u 80. godini.
No Kim ni godinama poslije nije zaboravila svoju omiljenu holivudsku divu! Bila je izvršna producentica dokumentarne serije "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar", koja je premijerno prikazana 2024. godine, a lani je na Balenciaginoj reviji otišla i korak dalje. Nosila je naušnice koje su nekoć pripadale upravo Elizabeth.
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