FOTO Lana Klingor Mihić ne skriva estetske zahvate: Pogledajte kako se mijenjala

Iako su šuškanja o povratku na scenu tek počela kružiti, Lana priznaje da je ideja i njoj zazvučala zanimljivo. Ipak, ne želi ništa najavljivati unaprijed. “Sve se to spomenulo doslovno nedavno. Postoje razne ideje i prijedlozi, ali pustimo vrijeme da pokaže hoće li se nešto konkretno dogoditi”, rekla je. | Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod