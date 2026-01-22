FOTO Lana Klingor Mihić ne skriva estetske zahvate: Pogledajte kako se mijenjala

Naša glazbenica, nekadašnje zaštitno lice megapopularne grupe E.T., Lana Klingor Mihić progovorila je o svom životu, majčinstvu, ali i o estetskim operacijama. O tome, kaže, nikad nije imala potrebu šutjeti, a kako se mijenjala kroz godine najbolje pokazuju fotografije.
Lana Klingor Mihić, nekadašnja pjevačica megapopularne grupe E.T., danas je majka, influencerica, poduzetnica, kuharica i uzgajivačica pasa.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Početkom 2000-ih Lana je bila na samom vrhu domaće glazbene scene. Hitovi grupe E.T. punili su radijski eter, a koncerti i naslovnice bili su dio svakodnevice. Nakon izlaska iz benda započela je samostalnu karijeru, no s vremenom se povukla iz glazbe i okrenula drugačijem životnom ritmu.
| Foto: Luka Batelic/PIXSELL
Ipak, posljednjih mjeseci sve se češće šuška o mogućem povratku na scenu, što Lana zasad komentira oprezno, ostavljajući prostor vremenu i inspiraciji.
| Foto: Instagram/Nikolina Pišek
Lana je u razgovoru za IN magazin otvoreno progovorila o toj mogućnosti, ali i o svom današnjem životu, majčinstvu te estetskim zahvatima.
| Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
Iako su šuškanja o povratku na scenu tek počela kružiti, Lana priznaje da je ideja i njoj zazvučala zanimljivo. Ipak, ne želi ništa najavljivati unaprijed. “Sve se to spomenulo doslovno nedavno. Postoje razne ideje i prijedlozi, ali pustimo vrijeme da pokaže hoće li se nešto konkretno dogoditi”, rekla je.
| Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod
Razdoblje provedeno u E.T.-ju opisuje kao intenzivno i emotivno, gotovo obiteljsko iskustvo. “To je bilo posebno vrijeme. Kao mlada cura našla sam se u ozbiljnom pogonu hitova, koncerata i velikog uspjeha. Živjela sam to punim plućima”, prisjeća se.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Lana smatra da bi E.T. u današnje vrijeme, uz društvene mreže i YouTube, postigao još veći uspjeh. “I tada je to bilo veliko, ali danas bi bilo – eksplozija”, kaže bez zadrške.
| Foto: Instagram/
Poslovno je danas okrenuta uzgoju pasa i radu na društvenim mrežama, a komplimenti na račun izgleda ne prestaju, osobito kad ljudi doznaju da ima troje djece i da je blizu pedesete.
| Foto: Instagram/
“Iskreno, puno mi je lakše jer su cure već velike. Chiara ima 18, Marli 12, Mika 11. Sjajne su, samostalne i dobra djeca, pa ima prostora i za posao, i za brak, i za sebe”, objašnjava.
| Foto: Instagram
Estetski zahvati za nju nisu tabu. “Kad nešto skrivaš, ljudi tek tada o tome bruje. Ja nemam problem sve reći. Operirala sam grudi s 20 godina i to sam odmah rekla – i nikome više nije bilo zanimljivo”, govori.
| Foto: Instagram/
Dodaje da se ne boji priznati ni korištenje botoksa. “Imam 46 godina, normalno da ga koristim – čelo i područje oko očiju, to je moj maksimum. Filerima se ne približavam jer sam vidjela previše loših primjera. Radije biram blaže metode poput biostimulatora i kolagena”, iskrena je.
| Foto: Instagram/
