FOTO Lana Klingor Mihić ne skriva estetske zahvate: Pogledajte kako se mijenjala

Naša glazbenica, nekadašnje zaštitno lice megapopularne grupe E.T., Lana Klingor Mihić progovorila je o svom životu, majčinstvu, ali i o estetskim operacijama. O tome, kaže, nikad nije imala potrebu šutjeti, a kako se mijenjala kroz godine najbolje pokazuju fotografije.
Zagreb: Crveni tepih 9. Story Hall of Famea
Lana Klingor Mihić, nekadašnja pjevačica megapopularne grupe E.T., danas je majka, influencerica, poduzetnica, kuharica i uzgajivačica pasa. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album
Lana Klingor Mihić, nekadašnja pjevačica megapopularne grupe E.T., danas je majka, influencerica, poduzetnica, kuharica i uzgajivačica pasa.
