UTEGLA SE

FOTO Lille prkosi buri: Podigla je temperaturu fotografijom u crnom kožnom korzetu

Foto: Lidija Bačić/Instagram

Bombastična Lille malo toga je prepustila mašti, a svojim modnim odabirima još uvijek priziva visoke temperature

Naša pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je zapalila društvene mreže objavivši na Instagram priči novu provokativnu fotografiju. Naime, zgodna Lille svoje je atribute ovog puta istaknula u uskom crnom kožnom korzetu koji je stoji kao saliven.

Pustila je i svoju bujnu kosu, a na fotografiju je napisala "Glowing", aludirajući na sjaj kojim zrači. Do izražaja je došao i Lidijin tanak struk te zavodljivi piercing na pupku.

Foto: Lidija Bačić/Instagram

I prije nekoliko dana Lile je oduševila fanove objavom u crnom outfitu koji je istaknuo njeno bujno poprsje. Nanizali su se brojni komentari pratitelja koji hvale njen izgled. U jednoj objavi Lidija Bačić stoji ispred ogledala, a odjevena je u majicu leopard uzorka s dubokim dekolteom koji fanove nije ostavio ravnodušnim.

VRUĆE IZDANJE FOTO Opa, Lille! Pokazala svoj duboki dekolte i očarala mnoge
FOTO Opa, Lille! Pokazala svoj duboki dekolte i očarala mnoge

