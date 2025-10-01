FOTO Lille prkosi buri: Podigla je temperaturu fotografijom u crnom kožnom korzetu

Naša pjevačica Lidija Bačić Lille ponovno je zapalila društvene mreže objavivši na Instagram priči novu provokativnu fotografiju. Naime, zgodna Lille svoje je atribute ovog puta istaknula u uskom crnom kožnom korzetu koji je stoji kao saliven.

Pustila je i svoju bujnu kosu, a na fotografiju je napisala "Glowing", aludirajući na sjaj kojim zrači. Do izražaja je došao i Lidijin tanak struk te zavodljivi piercing na pupku.

Foto: Lidija Bačić/Instagram

I prije nekoliko dana Lile je oduševila fanove objavom u crnom outfitu koji je istaknuo njeno bujno poprsje. Nanizali su se brojni komentari pratitelja koji hvale njen izgled. U jednoj objavi Lidija Bačić stoji ispred ogledala, a odjevena je u majicu leopard uzorka s dubokim dekolteom koji fanove nije ostavio ravnodušnim.