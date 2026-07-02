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SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Lindsay Lohan danas je neprepoznatljiva, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Lindsay Lohan jedna je od najpoznatijih američkih glumica svoje generacije, čiji su uspon, uspjesi i privatni izazovi godinama bili u središtu pozornosti svjetskih medija. Danas slavi 40. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Premiere of "Mean Girls" in New York
Glumica je rođena 2. srpnja 1986. godine u New Yorku kao Lindsay Dee Lohan. Odrasla je na Long Islandu, a već u najranijoj dobi pokazala je izniman talent pred kamerama, zbog čega je vrlo brzo započela uspješnu karijeru dječjeg modela i glumice. | Foto: EDUARDO MUNOZ
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Glumica je rođena 2. srpnja 1986. godine u New Yorku kao Lindsay Dee Lohan. Odrasla je na Long Islandu, a već u najranijoj dobi pokazala je izniman talent pred kamerama, zbog čega je vrlo brzo započela uspješnu karijeru dječjeg modela i glumice. | Foto: EDUARDO MUNOZ
Komentari 0

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