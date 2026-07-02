FOTO Lindsay Lohan danas je neprepoznatljiva, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Kako je njezina popularnost rasla, tako je sve više pažnje privlačio i njezin privatni život. Početkom i sredinom 2000-ih često je punila naslovnice tabloida zbog burnog stila života, problema s alkoholom i drogama te brojnih pravnih poteškoća. Tijekom 2007. godine više je puta uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola i posjedovanja manje količine kokaina. Nakon nagodbi sa sudom odradila je društveno koristan rad, kratko vrijeme provela u zatvoru te nekoliko puta boravila na rehabilitaciji kako bi se suočila s ovisnošću. | Foto: Charles Guerin/Bestimage