FOTO Lindsay Lohan danas je neprepoznatljiva, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Lindsay Lohan jedna je od najpoznatijih američkih glumica svoje generacije, čiji su uspon, uspjesi i privatni izazovi godinama bili u središtu pozornosti svjetskih medija. Danas slavi 40. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Glumica je rođena 2. srpnja 1986. godine u New Yorku kao Lindsay Dee Lohan. Odrasla je na Long Islandu, a već u najranijoj dobi pokazala je izniman talent pred kamerama, zbog čega je vrlo brzo započela uspješnu karijeru dječjeg modela i glumice.
| Foto: EDUARDO MUNOZ
Glumica je rođena 2. srpnja 1986. godine u New Yorku kao Lindsay Dee Lohan. Odrasla je na Long Islandu, a već u najranijoj dobi pokazala je izniman talent pred kamerama, zbog čega je vrlo brzo započela uspješnu karijeru dječjeg modela i glumice.
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Foto: EDUARDO MUNOZ
Glumica je rođena 2. srpnja 1986. godine u New Yorku kao Lindsay Dee Lohan. Odrasla je na Long Islandu, a već u najranijoj dobi pokazala je izniman talent pred kamerama, zbog čega je vrlo brzo započela uspješnu karijeru dječjeg modela i glumice.
| Foto: EDUARDO MUNOZ
Još kao trogodišnjakinja pojavila se u brojnim televizijskim reklamama i tiskanim kampanjama za poznate svjetske brendove. Do svoje desete godine iza sebe je već imala više od 60 televizijskih reklama i oko 100 reklamnih kampanja, što joj je otvorilo vrata filmske industrije.
| Foto: Antoine Cau
Pravi proboj ostvarila je 1998. godine u Disneyjevom filmu "Zamka za roditelje", u kojem je odigrala dvostruku ulogu blizanki koje pokušavaju ponovno spojiti svoje razvedene roditelje. Film je postigao veliki međunarodni uspjeh, a mlada Lindsay osvojila je simpatije publike i filmskih kritičara.
| Foto: United Archives/Impress
Nakon toga nastavila je suradnju s Disneyjem te glumila u filmovima "Luckasti petak" i "Ispovijesti tinejdžerske kraljice drame".
| Foto: Themoviedb.org
Ipak, najveći uspjeh ostvarila je 2004. godine glavnom ulogom u kultnoj tinejdžerskoj komediji "Opasne djevojke", čiji je scenarij napisala Tina Fey. Film je postao jedan od najvećih hitova godine i učvrstio Lindsay Lohan kao jednu od najvećih mladih holivudskih zvijezda.
| Foto: IMDB
Iste godine okušala se i u glazbenoj karijeri. Njezin debitantski album "Speak" postigao je platinastu nakladu i donio nekoliko uspješnih singlova. Sljedeći album, "A Little More Personal", objavljen je 2005. godine, ali nije ponovio uspjeh prvijenca. U međuvremenu je nastavila glumačku karijeru te se pojavila u filmovima "Herbie: Fully Loaded", "Just My Luck" i "A Prairie Home Companion".
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Kako je njezina popularnost rasla, tako je sve više pažnje privlačio i njezin privatni život. Početkom i sredinom 2000-ih često je punila naslovnice tabloida zbog burnog stila života, problema s alkoholom i drogama te brojnih pravnih poteškoća. Tijekom 2007. godine više je puta uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola i posjedovanja manje količine kokaina. Nakon nagodbi sa sudom odradila je društveno koristan rad, kratko vrijeme provela u zatvoru te nekoliko puta boravila na rehabilitaciji kako bi se suočila s ovisnošću.
| Foto: Charles Guerin/Bestimage
Nakon razdoblja obilježenog skandalima postupno se vratila glumi. Godine 2012. utjelovila je legendarnu Elizabeth Taylor u televizijskom filmu "Liz & Dick". Kasnije je gostovala u nekoliko televizijskih serija, među kojima su "Anger Management", "Eastbound & Down" i "2 Broke Girls", a 2014. godine nastupila je i na londonskoj kazališnoj sceni u predstavi "Speed-the-Plow" dramatičara Davida Mameta.
| Foto: Charles Guerin/Bestimage
Osim glume, okušala se i u poduzetništvu. Pokrenula je klubove na grčkom otoku Mykonosu, a njezin poslovni pothvat bio je prikazan u reality emisiji "Lindsay Lohan's Beach House". Iako je emisija trajala samo jednu sezonu, pokazala je njezinu želju da izgradi karijeru izvan filmske industrije. Istodobno se povremeno vraćala glazbi te je nakon više od desetljeća objavila nove pjesme, među kojima su "Xanax" i "Back to Me".
| Foto: G6010C
Posljednjih godina Lindsay Lohan vodi znatno mirniji život nego u razdoblju najveće slave. Nakon brojnih životnih izazova uspjela je pronaći stabilnost i više se posvetila privatnom životu, obitelji i poslovnim projektima izvan očiju javnosti.
| Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION
Nakon nekoliko godina izbivanja s velikih filmskih projekata, Lindsay Lohan vratila se jednoj od svojih najpoznatijih uloga. Ponovno je udružila snage s Jamie Lee Curtis u nastavku popularne Disneyjeve komedije "Luckasti petak".
| Foto: Instagram
Lohan je nerijetko i tema medija zbog mladolikog izgleda, a odmah su se pojavile glasine da je bila "pod nož". Iako se na društvenim mrežama i u medijima često raspravlja o tome je li bila podvrgnuta plastičnim operacijama ili drugim kozmetičkim tretmanima, glumica nije potvrdila većinu tih nagađanja.
| Foto: Mario Anzuoni
Stručnjaci za estetsku medicinu često ističu kako je moguće da je riječ o kombinaciji kvalitetne njege kože, neinvazivnih estetskih tretmana, profesionalnog šminkanja i zdravijeg načina života.
| Foto: donna ward
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Wade Blaine/PRESS ASSOCIATION
Foto Adam Orchon/PRESS ASSOCIATION
Foto Faye's Vision
Foto Elizabeth Pantaleo/PRESS ASSOCIA
Foto STEPHANE MAHE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Chris Ashford/DPA
Foto Hutchins Photo / ipa-agency.net
Foto EDUARDO MUNOZ
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan
Foto Instagram/Lindsay Lohan