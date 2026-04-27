FOTO Lizzo je ponosna na svoje tijelo, no priznaje da je probala Ozempic: Evo kako se mijenjala

Lizzo je posljednjih godina osvojila svijet zahvaljujući svojoj glazbi, a nerijetko je pričala o prihvaćanju same sebe i svoje figure. Smršavila je oko 30 kilograma posljednjih mjeseci, a mnogi obožavatelji iznenadili su se njezinom figurom. Glazbenica danas slavi 38. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom karijere.
Američka glazbenica Lizzo, pravim imenom Melissa Viviane Jefferson, jedna je od najupečatljivijih figura novije pop i hip-hop scene. Rođena 27. travnja 1988. u Detroitu, Lizzo je tijekom svoje karijere uspjela spojiti talent, snažnu osobnost i društveni angažman u jedinstven izraz koji je osvojio publiku diljem svijeta.
Njezino umjetničko ime nastalo je kombinacijom nadimka iz djetinjstva i pjesme “Izzo” repera Jay-Z-a, što je već na početku njezina puta sugeriralo povezanost s glazbom.
Odrastajući u religioznoj obitelji, Lizzo je bila okružena gospelom, ali i raznolikim glazbenim utjecajima poput Eltona Johna, Queena i Stevieja Wondera. Preseljenje u Houston u djetinjstvu dodatno je proširilo njezine horizonte, gdje je otkrila izvođače kao što su Destiny’s Child i Missy Elliott.
Zanimljivo je da Lizzo nije započela svoj umjetnički put kao pjevačica ili reperica, već kao flautistica. Još u osnovnoj školi počela je svirati flautu, instrument kojem se ozbiljno posvetila i koji ju je doveo do stipendije na Sveučilištu u Houstonu.
Iako je planirala karijeru u klasičnoj glazbi te je čak razmišljala o studiju u Parizu, ljubav prema nastupima i pisanju tekstova prevagnula je. Napustila je studij kako bi se u potpunosti posvetila glazbenoj karijeri.
Put do uspjeha nije bio lak. U ranim godinama borila se s financijskim poteškoćama, živjela je u automobilu i pokušavala pronaći svoje mjesto na sceni.
Nakon preseljenja u Minneapolis 2011. godine, njezina karijera joj je počela dobivati zamah. Tamo je objavila svoj prvi album “Lizzobangers”, a kasnije i “Big Grrrl Small World”, čime je privukla pažnju šire publike.
Pravi proboj dolazi s albumom “Cuz I Love You” iz 2019., koji je ušao u Billboardovih Top 10 te je donio hitove poput “Truth Hurts”, “Good as Hell” i “Juice”. Upravo je “Truth Hurts” postao njezin prvi broj jedan na Billboard Hot 100 ljestvici.
Lizzo je 2022. objavila album “Special”, koji je dodatno učvrstio njezin status zvijezde. Pjesma “About Damn Time” osvojila je Grammy za snimku godine, čime je Lizzo postala prva crnkinja koja je osvojila tu nagradu nakon Whitney Houston davne 1994. godine.
Ukupno je osvojila više Grammyja i bila je nominirana čak osam puta u jednoj godini.
Osim glazbe, Lizzo je poznata i po snažnim porukama o prihvaćanju same sebe i vlastite pojave. Otvoreno je pričala o vlastitim nesigurnostima i društvenim pritiscima, naglašavajući koliko je važno prihvatiti sebe. Ipak, svjesna je da društvo još uvijek nije u potpunosti spremno prihvatiti različitosti, osobito kada je riječ o tijelu, rasi i spolu.
Unatoč uspjehu, njezin život nije lišen kontroverzi. Godine 2023. suočila se s optužbama bivših plesačica za neprimjereno ponašanje, koje je odlučno odbacila. Iako su neki sudski procesi dugo trajali, Lizzo tvrdi da su optužbe neosnovane i da ostaje vjerna svojim vrijednostima.
Danas, s procijenjenim bogatstvom od oko 40 milijuna dolara, Lizzo je jedna jedna od najutjecajnijih umjetnica svoje generacije.
Prije nekoliko dana Lizzo je nastupila i na kalifornijskoj Coachelli.
U posljednje je vrijeme promijenila i način života. Izgubila je gotovo 30 kilograma. Otkrila je kako nije riječ o brzom mršavljenju, nego o postupnom procesu 'oslobađanja od težine'.
Promijenila je prehranu, izbacila kalorične navike, uvela više proteina i pojačala treninge, od pilatesa do kardija.
Kad su krenule priče o Ozempicu, prvo ih je odbacila, a kasnije priznala da ga je kratko isprobala, uz poruku da je ključ ipak u disciplini i novim navikama, a ne u lijeku.
U nastavku galerije pogledajte kako se glazbenica mijenjala tijekom godina.
