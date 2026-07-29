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FOTO Ljubavna priča koja je obilježila Hollywood: Jennifer i Brad bili su najpopularniji par

Jennifer Aniston i Brad Pitt vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Malibuu 29. srpnja 2000. godine. Bili su najpoznatiji par Hollywooda, no ljubav je trajala samo nekoliko godina. U galeriji provjerite kako je tekla njihova veza.
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Brad Pitt and Jennifer Aniston allegedly broke up
Ljubavna priča Jennifer Aniston i Brada Pitta započela je sredinom devedesetih godina kada su ih upoznali njihovi menadžeri. U početku su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, no ubrzo su postali jedan od najomiljenijih slavnih parova na svijetu. | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
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Ljubavna priča Jennifer Aniston i Brada Pitta započela je sredinom devedesetih godina kada su ih upoznali njihovi menadžeri. U početku su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, no ubrzo su postali jedan od najomiljenijih slavnih parova na svijetu. | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Komentari 0

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