FOTO Ljubavna priča koja je obilježila Hollywood: Jennifer i Brad bili su najpopularniji par

Tijekom braka zajedno su se pojavljivali na brojnim javnim događanjima, a posebno je ostao zapamćen Bradov gostujući nastup u popularnoj seriji "Prijatelji", u kojoj je Jennifer imala jednu od glavnih uloga. Njegov lik, Will Colbert, postao je jedan od najomiljenijih gostujućih likova u seriji, a sama glumica kasnije je istaknula da je Pitt bio jedan od njezinih najdražih gostiju na snimanju. | Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS