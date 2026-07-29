FOTO Ljubavna priča koja je obilježila Hollywood: Jennifer i Brad bili su najpopularniji par

Jennifer Aniston i Brad Pitt vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Malibuu 29. srpnja 2000. godine. Bili su najpoznatiji par Hollywooda, no ljubav je trajala samo nekoliko godina. U galeriji provjerite kako je tekla njihova veza.
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Ljubavna priča Jennifer Aniston i Brada Pitta započela je sredinom devedesetih godina kada su ih upoznali njihovi menadžeri. U početku su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, no ubrzo su postali jedan od najomiljenijih slavnih parova na svijetu.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Ljubavna priča Jennifer Aniston i Brada Pitta započela je sredinom devedesetih godina kada su ih upoznali njihovi menadžeri. U početku su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, no ubrzo su postali jedan od najomiljenijih slavnih parova na svijetu. |
Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Ljubavna priča Jennifer Aniston i Brada Pitta započela je sredinom devedesetih godina kada su ih upoznali njihovi menadžeri. U početku su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, no ubrzo su postali jedan od najomiljenijih slavnih parova na svijetu.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Nakon nekoliko mjeseci tajnog hodanja, prvi su se put zajedno pojavili na crvenom tepihu dodjele nagrada Emmy 1999. godine. Već tada bilo je jasno da između njih postoji posebna povezanost, a samo nekoliko mjeseci kasnije Brad Pitt zaprosio je Jennifer Aniston impresivnim dijamantnim prstenom koji je, prema medijskim izvješćima, pomagao dizajnirati mjesecima.
| Foto: Peter Brooker / Shutterstock Editorial / Profimedia
Njihovo raskošno vjenčanje održano je 29. srpnja 2000. godine na plaži u Malibuu, pred oko dvjesto uzvanika. Ceremoniju su obilježili deseci tisuća cvjetova, spektakularan vatromet i brojni glazbeni nastupi, a procjenjuje se da je cijeli događaj stajao oko milijun dolara. U to vrijeme smatrani su jednim od najstabilnijih i najpopularnijih parova u filmskoj industriji.
| Foto: Screenshot/hrt
Tijekom braka zajedno su se pojavljivali na brojnim javnim događanjima, a posebno je ostao zapamćen Bradov gostujući nastup u popularnoj seriji "Prijatelji", u kojoj je Jennifer imala jednu od glavnih uloga. Njegov lik, Will Colbert, postao je jedan od najomiljenijih gostujućih likova u seriji, a sama glumica kasnije je istaknula da je Pitt bio jedan od njezinih najdražih gostiju na snimanju.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Razveli su se 2005. godine. Brad Pitt je oženio Angelinu Jolie, a Jennifer Aniston se udala za Justina Therouxa. Brakovi im nisu uspjeli, a Pitt je godinama bio na sudu s Jolie.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Brad Pitt i Angelina Jolie vjenčali su se 2014., a rastali 2016. godine.
| Foto: Screenshot YouTube
Jennifer Aniston bila je u braku s Justinom Therouxom od 2015. do početka 2018. godine.
| Foto: DANNY MOLOSHOK
Jennifer Aniston nikada nije skrivala poštovanje prema bivšem suprugu. U intervjuima je više puta naglasila da će ga uvijek voljeti kao važnu osobu u svom životu te da se nada kako će jednoga dana ponovno biti prijatelji.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Čini se da se upravo to i dogodilo. Posljednjih godina bivši supružnici nekoliko su puta viđeni zajedno u srdačnim susretima koji su oduševili njihove obožavatelje. Posebnu pažnju privukao je njihov zagrljaj iza pozornice na dodjeli nagrada SAG 2020. godine, koji je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama. Iste godine ponovno su surađivali tijekom virtualnog čitanja scenarija filma Fast Times at Ridgemont High.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Kružile su glasine da su se pomirili, no oboje su to opovrgnuli te su komentirali da su samo prijatelji. Danas su oboje u sretnim vezama.
| Foto: Emma McIntyre
Aniston je u vezi s Jimom Curtisom od prošle godine, a upoznali su ih zajednički prijatelji.
| Foto: Instagram/Jim Curtis
Pitt je u vezi s Ines de Ramon od 2024.
| Foto: Maja Smiejkowska
Foto YouTube/HNK Rijeka
Foto Rich Lee/PRESS ASSOCIATION
Foto ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM