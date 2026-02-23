FOTO Lu Dedić pokazala kako izgleda, svi su je pohvalili

Nakon teškog razdoblja koje je Lu prošle godine proživjela - u lipnju joj je preminuo otac Matija, a samo dva mjeseca kasnije i baka Gabi -ponovno se vratila na društvene mreže i oduševila sve
Mlada glazbenica Lu Dedić (24), kći preminulog glazbenika Matija Dedić i unuka legendarne Gabi Novak i glazbenog velikana Arsena Dedić, na društvenim mrežama već mjesecima održava diskretnu prisutnost.
| Foto: Instagram
Mlada glazbenica Lu Dedić (24), kći preminulog glazbenika Matija Dedić i unuka legendarne Gabi Novak i glazbenog velikana Arsena Dedić, na društvenim mrežama već mjesecima održava diskretnu prisutnost.
|
Foto: Instagram
Mlada glazbenica Lu Dedić (24), kći preminulog glazbenika Matija Dedić i unuka legendarne Gabi Novak i glazbenog velikana Arsena Dedić, na društvenim mrežama već mjesecima održava diskretnu prisutnost.
| Foto: Instagram
Povremeno nešto objavi na Instagram storyjima, a sada je odlučila podijeliti nekoliko fotografija na kojima je pokazala kako odlično izgleda.
| Foto: Instagram
Odjenula se u atraktivni kombinezon i dobila mnoge komplimente. Mnogi su joj pisali kako odlično izgleda.
| Foto: Instagram
Iza nje je teško razdoblje, otac Matija Dedić joj je preminuo lani u lipnju, a baka Gabi Novak samo dva mjeseca kasnije.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Publika ju poznaje kroz pjesme 'Prava stvar' i 'Zadnji sati ljeta', a prije dvije godine je bila na Dori s pjesmom 'Plavi leptir'.
| Foto: Instagram
Glazbenica je nerijetko nastupala s ocem Matijom.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL.
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto Filip Kovačević