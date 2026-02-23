Obavijesti

DUGO JE NIJE BILO

FOTO Lu Dedić pokazala kako izgleda, svi su je pohvalili

Nakon teškog razdoblja koje je Lu prošle godine proživjela - u lipnju joj je preminuo otac Matija, a samo dva mjeseca kasnije i baka Gabi -ponovno se vratila na društvene mreže i oduševila sve
Mlada glazbenica Lu Dedić (24), kći preminulog glazbenika Matija Dedić i unuka legendarne Gabi Novak i glazbenog velikana Arsena Dedić, na društvenim mrežama već mjesecima održava diskretnu prisutnost. | Foto: Instagram
