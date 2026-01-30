FOTO Marko Pecotić i njegova Silvia zapjevali romantični duet

Osam dana uoči svečanosti otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d’Ampezzo, Hrvatski olimpijski odbor u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu predstavio je zimsku olimpijsku kolekciju brenda 4F. Reviju su pratili i glazbeni gosti, među kojima je bio Marko Pecotić Peco. Izveo je nekoliko poznatih talijanskih pjesama, a u jednoj mu se pridružila partnerica Silvia Dvornik, s kojom je zajedno zapjevao 'Sara perche ti amo' popularnog talijanskog sastava Ricchi e Poveri
Par je u vezi od 2022. godine, kad je pjevač raskinuo 16-godišnji brak sa suprugom Irenom.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Par je u vezi od 2022. godine, kad je pjevač raskinuo 16-godišnji brak sa suprugom Irenom. |
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Par je u vezi od 2022. godine, kad je pjevač raskinuo 16-godišnji brak sa suprugom Irenom.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Silvia je prateći vokal u njegovu bendu, a inače je i sestra Sonje Dvornik, fotografkinje i bliske prijateljice pjevačice Severine.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Uz to je i modna savjetnica u jednom splitskom trgovačkom centru te je bila prateći vokal grupe Viva u kojoj je svirao njezin prvi suprug, klavijaturist grupe, Mario Salvador (nekadašnji član benda Marka Perkovića Thompsona).
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Peco je pak nekadašnji član klape Iskon, današnji član Četiri tenora, uz što paralelno gradi solo karijeru.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Silvijin i Pecin odnos od početka je bio pod povećalom javnosti.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
- Nitko nije imao javni linč kao što smo ga imali mi - izjavio je ranije Peco za InMagazin.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
- Ja sam gubio gaže koje su bile potrebne i za stan i za alimentaciju i za svoje roditelje i za plaćanje računa - dodao je.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Marko Pecotić Peco ranije je bio u središtu pozornosti i zbog drastičnog gubitka kilograma.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Prije nekoliko godina izgubio je više od 25 kilograma, a otkrio je i na koji način je to postigao.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Izjavio je ranije kako je morao prestati pušiti, ali i konzumirati alkohol. Opisao je i kako je, prije nego što je započeo sa strogim režimom, izgledao njegov jelovnik u jednom danu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
- Dan bi započeo s nekoliko krafni, burekom ili pizzetama, a onda, od pet poslijepodne, početak tonske probe 'zalio' gemištom, koji bi se do kraja večeri neumorno izmjenjivao s 'jack colama' - rekao je u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Ključna prekretnica u njegovom životu bila je smrt pjevača Vinka Coce, koja ga je potaknula da ozbiljno preispita vlastiti životni stil.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Danas svoju figuru održava trčanjem i teretanom.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Redovito na svojim društvenim mrežama dijeli videa i fotografije iz teretane.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Pokazuje kako revno vježba.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Luka Antunac/PIXSELL