FOTO Marko Pecotić i njegova Silvia zapjevali romantični duet

Osam dana uoči svečanosti otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d’Ampezzo, Hrvatski olimpijski odbor u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu predstavio je zimsku olimpijsku kolekciju brenda 4F. Reviju su pratili i glazbeni gosti, među kojima je bio Marko Pecotić Peco. Izveo je nekoliko poznatih talijanskih pjesama, a u jednoj mu se pridružila partnerica Silvia Dvornik, s kojom je zajedno zapjevao 'Sara perche ti amo' popularnog talijanskog sastava Ricchi e Poveri
Zagreb: Na modnoj reviji predstavljena zimska olimpijska kolekcija za Zimske olimpijske igre
Par je u vezi od 2022. godine, kad je pjevač raskinuo 16-godišnji brak sa suprugom Irenom. | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
