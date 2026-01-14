FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.
Mate Rimac stigao je u zagrebački HNK povodom gala koncerta "Glazbeni te zove!", a s njim je bila i nepoznata ljepotica.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tijekom koncerta par se opušteno držao za ruke i uživao u glazbi.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Mate Rimac godinama je ljubio Katarinu Lovrić, koju je zaprosio 2020. godine na Jadranu, a upoznali su se u njihovu rodnom Livnu. Djevojačku večer Katarina je provela u Livnu, a Mate momačku večer u Crnoj Gori.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
ar se vjenčao u nekadašnjoj Titovoj rezidenciji u Splitu, a crkvena ceremonija je bila u Livnu. Za razliku od intimne ceremonije u Splitu s 30-ak uzvanika u Titovoj vili Dalmacija, velika fešta s nekoliko stotina uzvanika održala se u Livnu nasred polja u velikom šatoru.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tijekom 2024. godine braku je došao kraj. Iako ni Rimac ni njegova tadašnja supruga nisu javno iznosili detalje, mediji su prenosili kako je došlo do mirnog razlaza, bez javnih prepucavanja ili sudskih sporova.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Katarina je nakon prestala radila u Rimac Technology d.o.o. U toj firmi započela je raditi 2016. godine, i u njoj bila skoro osam godina.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nekoliko mjeseci nakon što se saznalo za razvod, prema pisanju Indexa, Rimac je našao novu ljubav, Valentinu Blažeković (29) iz Donjeg Miholjca. No, ta veza nije dugo potrajala.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
No, kako izgleda, Rimac je sreću ipak pronašao.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
