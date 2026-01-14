Obavijesti

Galerija

Komentari 13
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.
Zagreb: Mate Rimac s novom djevojkom na koncertu "Glazbeni te zove"
Mate Rimac stigao je u zagrebački HNK povodom gala koncerta "Glazbeni te zove!", a s njim je bila i nepoznata ljepotica. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/29
Mate Rimac stigao je u zagrebački HNK povodom gala koncerta "Glazbeni te zove!", a s njim je bila i nepoznata ljepotica. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 13

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026