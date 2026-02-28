FOTO Megan Thee Stallion u potpuno prozirnoj haljini došla na reviju i pokazala atribute

Američka glazbena zvijezda Megan Thee Stallion pobrinula se da se o njoj govori i izvan glazbenih krugova, nakon što se pojavila na Tjednu mode u Milanu u izazovnoj modnoj kombinaciji koja je privukla sve poglede.

Foto: PROFIMEDIA

Nagrađivana reperica je na reviju kolekcije jesen/zima 2026. brenda Roberto Cavalli stigla je odjevena u potpuno prozirnu haljinu koja je otkrila njene grudi, a s vremena na vrijeme pjevačica ih je prekrivala rukama. Sjedila je u prvom redu pa su svi pogledi bili upereni u nju.

Stajling je upotpunila efektnim detaljima – crnom torbicom s prepoznatljivim zlatnim motivom zmije brenda Cavalli te uskim tamnim sunčanim naočalama.

Foto: PROFIMEDIA

Pojavljivanje Megan Thee Stallion na milanskom Tjednu mode podijeljeno je i na Instagram profilu magazina WWD, gdje su obožavatelji komentirali njezino modno izdanje koje je, bez sumnje, obilježilo večer.