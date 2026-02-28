FOTO Megan Thee Stallion u potpuno prozirnoj haljini došla na reviju i pokazala atribute

Obavijesti

NIJE ZA ONE SLABOG SRCA

Odvažna modna kombinacija pjevačice na reviji brenda Roberto Cavalli izazvala je buru reakcija na Tjednu mode

Američka glazbena zvijezda Megan Thee Stallion pobrinula se da se o njoj govori i izvan glazbenih krugova, nakon što se pojavila na Tjednu mode u Milanu u izazovnoj modnoj kombinaciji koja je privukla sve poglede.

Nagrađivana reperica je na reviju kolekcije jesen/zima 2026. brenda Roberto Cavalli stigla je odjevena u potpuno prozirnu haljinu koja je otkrila njene grudi, a s vremena na vrijeme pjevačica ih je prekrivala rukama. Sjedila je u prvom redu pa su svi pogledi bili upereni u nju.

Stajling je upotpunila efektnim detaljima – crnom torbicom s prepoznatljivim zlatnim motivom zmije brenda Cavalli te uskim tamnim sunčanim naočalama.

Pojavljivanje Megan Thee Stallion na milanskom Tjednu mode podijeljeno je i na Instagram profilu magazina WWD, gdje su obožavatelji komentirali njezino modno izdanje koje je, bez sumnje, obilježilo večer.

