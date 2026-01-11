Obavijesti

SLAVI 63. ROĐENDAN

FOTO Mia Begović iza sebe ima dva braka i bogatu karijeru: Evo kako se mijenjala kroz godine

Domaća glumica Mia Begović dugi niz godina oduševljava publiku svojim nastupima u kazalištu, na televiziji i na filmu. Iza nje su dva braka, ima jednu kćer, a uvijek je govorila kako pokojnu sestru Enu Begović nikada neće prežaliti. Mia danas slavi 63. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Naša slavna glumica Mia Begović rođena je 11. siječnja 1963. u Trpnju i danas slavi 63. rođendan. | Foto: Boris Ščirtar/Pixsell/Ivana Prkačin/24sata
