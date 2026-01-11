FOTO Mia Begović iza sebe ima dva braka i bogatu karijeru: Evo kako se mijenjala kroz godine

Mia je bila iznimno bliska s pokojnom sestrom Enom Begović, koja je tragično preminula u ljeto 2000. godine nakon nesreće na otoku Braku. Zajedno su i glumile, a Mia nikada nije skrivala da su bile potpuno različite. Pričala je kako su vjerojatno zbog različitih temperamenata dobivale duodrame. | Foto: Arhiva Histriona