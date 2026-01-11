FOTO Mia Begović iza sebe ima dva braka i bogatu karijeru: Evo kako se mijenjala kroz godine

Domaća glumica Mia Begović dugi niz godina oduševljava publiku svojim nastupima u kazalištu, na televiziji i na filmu. Iza nje su dva braka, ima jednu kćer, a uvijek je govorila kako pokojnu sestru Enu Begović nikada neće prežaliti. Mia danas slavi 63. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Odrasla je uz tri godine stariju sestru Enu Begović i roditelje Tereziju i Nikolu. U Zagrebu je 1986. godine završila Akademiju dramske umjetnosti te je u glavnom gradu ostala živjeti do danas.
Tijekom studiranja Mia je počela dobivati prve uloge u gotovo svim zagrebačkim kazalištima, na televiziji i filmu. Glumila je u nizu uspješnih predstava, serija i filmova, a snimala je u skoro svim državama bivše države.
Mia je od 2002. godine članica ansambla Satiričkog kazališta Kerempuh u Zagrebu, gdje je glumila u nizu predstava kao što su "Prevaranti", "Mrtve duše", "Ljubav, struja, voda & telefon", "Zemlja varalica" i mnoge druge.
Poznata je i po nizu televizijskih uloga, a "Zabranjena ljubav", "Villa Maria", "Ponos Ratkajevih" i "Blago nama" samo su neke od serija u kojima se pojavila.
Glumica se 1990. godine udala za vaterpolista Ronalda Lopatnyja, s kojim je godinu kasnije dobila kćer Maju Lenu. Razveli su se 2004. godine. Olimpijac Lopatny je preminuo 2022. godine.
Željko Žnidarić bio je njezin drugi suprug. Razveli su se 2010. nakon šest godina braka, a on je preminuo u listopadu 2018. godine.
Mia je posljednjih mjeseci isticala kako joj sve tuge iz srca briše njezina unučica Mabel, kći njezine Maje Lene.
- Već dugo sam spremna za ovu najveću ulogu. Neizmjerno sam zahvalna. Ovo je pravi blagoslov. Maja je bila tako mirna i ispunjena majčinskom snagom - rekla je glumica prije godinu dana.
Mia je bila iznimno bliska s pokojnom sestrom Enom Begović, koja je tragično preminula u ljeto 2000. godine nakon nesreće na otoku Braku. Zajedno su i glumile, a Mia nikada nije skrivala da su bile potpuno različite. Pričala je kako su vjerojatno zbog različitih temperamenata dobivale duodrame.
Sestre su zajedno živjele u Zagrebu tijekom studija. Svaka je imala svoju sobu te različite rutine. Ena se ranije budila i išla spavati, dok bi Mia cijelu noć čitala knjige. Super su funkcionirale. Mia bi kuhala, a Ena prala suđe, komentirala je glumica.
Mia Begović je tijekom karijere dobila i niz priznanja među kojima su nagrade Afrodita, Orlando i brojne druge.
- Kad god sam na sceni, onda sam najjača. Najjače imam osjećaj svog postojanja. Jako puno stvari ovisi o tebi - komentirala je Begović u intervjuu za 24sata prije dvije godine.
