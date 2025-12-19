Obavijesti

EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Miljenica iz popularnih serija pozirala je gola, krasila je i mnoge naslovnice časopisa

Američka glumica Alyssa Milano pojavila se u nizu uspješnih TV serija, a krasila je naslovnice brojnih poznatih časopisa. Na prijelazu milenija bila je na glasu kao jedna od najseksepilnijih glumica svoje generacije, a danas slavi 53. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Alyssa Milano rođena je u New Yorku 19. prosinca 1972. godine. Karijeru je započela s tek sedam godina i to slučajno, kada ju je dadilja bez znanja njezinih roditelja odvela na audiciju za mjuzikl "Annie". Bila je jedna od četiri curice od njih 1500 koje su odabrali u užem krugu. | Foto: pixsell/ilsutracija
