FOTO Miljenica iz popularnih serija pozirala je gola, krasila je i mnoge naslovnice časopisa

Američka glumica Alyssa Milano pojavila se u nizu uspješnih TV serija, a krasila je naslovnice brojnih poznatih časopisa. Na prijelazu milenija bila je na glasu kao jedna od najseksepilnijih glumica svoje generacije, a danas slavi 53. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Alyssa Milano rođena je u New Yorku 19. prosinca 1972. godine. Karijeru je započela s tek sedam godina i to slučajno, kada ju je dadilja bez znanja njezinih roditelja odvela na audiciju za mjuzikl "Annie". Bila je jedna od četiri curice od njih 1500 koje su odabrali u užem krugu.
| Foto: pixsell/ilsutracija
|
Foto: pixsell/ilsutracija
| Foto: pixsell/ilsutracija
Dobila je ulogu u mjuziklu te je s majkom bila na putu preko godinu i pol dana zbog potreba showa. Kada se vratila kući, nastavila je glumiti u reklamama te je počela rad u dječjim kazalištima.
| Foto: Jakov Š./Privatan album
Milano je u intervjuima pričala kako je obitelj oduvijek podržavala njezinu karijeru te ne smatra da joj je odrastanje pred kamerama uništilo djetinjstvo.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Nakon što je dobila ulogu u seriji "Who's the Boss?", s obitelji se preselila u Los Angeles. Glumila je kćer Tonyja Danze s kojim se na setu zbližila, a on je u to vrijeme komentirao da mu je postala poput prave kćeri.
| Foto: SF/PRESS ASSOCIATION
Karijera joj je cvjetala te je dobivala jednu ulogu za drugom, a kritiku je oduševila i filmom "Where the Day Takes You" u kojem je glumila maloljetnu prostitutku.
| Foto: (C) Tammie Arroyo / AFF-USA.COM
Na početku 90-ih godina bila je na audiciji za gotovo sve uloge za koje su je zvali, radila je na glazbenim spotovima, a pisala je i blog. Napravila je zaokret u karijeri te je počela glumiti u drugačijim žanrovima jer joj titula "slatkice" nije više odgovarala i smatrala ju je ograničavajućom.
| Foto: Tony DiMaio/PRESS ASSOCIATION
Aaron Spelling ju je angažirao u seriji "Melrose Place" 1998., no iz serije je otišla zbog uloge Phoebe Halliwell koju je dobila u "Čarobnicama".
| Foto:
Godine 1998. pojavila se u spotu benda Blink 182 za pjesmu "Josie".
| Foto: Youtube/Screenshoot
Milano se pojavila kao Billie Cunningham u seriji "My Name Is Earl", Savannah "Savi" Davis u "Mistresses", Renata Murphy u "Wet Hot American Summer: Ten Years Later" te kao Coralee Armstrong u seriji "Insatiable".
| Foto: (C) Meleah Loya/AFF-USA.COM
Alyssa Milano je u vezi s pokojnim glumcem Coreyjem Haimom bila od 1987. do 1990. godine. Pokušavala mu je pomoći s ovisnostima s kojima se borio, no bezuspješno.
| Foto: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Godine 1993. se zaručila za glumca Scotta Wolfa, ali godinu kasnije su prekinuli. Tijekom te veze je dvaput pobacila, a sve je priznala tek kasnije.
| Foto: Baxter/PRESS ASSOCIATION
Za pjevača benda Remy Zero, Cinjuna Tatea, udala se 1. siječnja 1999., no zajedno nisu dočekali ni kraj te godine.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Za agenta Davida Bugliarija zaručila se nakon godinu dana veze 2008. Vjenčali su se 2009., a zajedno imaju dvoje djece.
| Foto:
Milano je 1998. godine tužila pornografsku stranicu koja je bez njezine autorizacije objavila fotografije na kojima pozira gola.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Glumica je često pričala da se odmalena bori s disleksijom, a kolega John Gielgud s kojim je radila na jednom projektu dao joj je savjet kako da si olakša posao te njegov savjet sluša još i danas.
| Foto: (C) Chase Rollins / AFF-USA.com
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto John Nacion/starmaxinc.com
Foto LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Foto O'Connor-GG19/AFF-USA.com
Foto O'Connor
Foto GOTPAP/PRESS ASSOCIATION
Foto SF/PRESS ASSOCIATION
Foto Ron Sachs