FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
Laura Gnjatović za ovu je priliku odjenula kreaciju Jurja Zigmana, inspiriranu plemenitom periskom.
Laura Gnjatović za ovu je priliku odjenula kreaciju Jurja Zigmana, inspiriranu plemenitom periskom.
Laura Gnjatović za ovu je priliku odjenula kreaciju Jurja Zigmana, inspiriranu plemenitom periskom.
Mlada Zadranka u srebrnom je kostimu pokazala duge, vitke noge, a do izražaja je došlo i njeno lice uokvireno visokom 'kragnom'.
Vješto je hodala u visokim petama, a pokazala je i kako ju, osim ljepote, krasi i predivna osobnost.
Slala je poljupce te rukama u zraku oblikovala i srce.
Video svog 'nastupa' objavila je i na Instagram profilu gdje su se nanizali komentari oduševljenih pratitelja.
Svojedobno je rekla i kako je jako željela da upravo Zigman dizajnira njen nacionalni kostim, čiji je izgled s fanovima podijelila još ranije.
