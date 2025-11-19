Obavijesti

Galerija

Komentari 1
LIJEPA LAURA

FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
74th Miss Universe pageant in Bangkok
Laura Gnjatović za ovu je priliku odjenula kreaciju Jurja Zigmana, inspiriranu plemenitom periskom. | Foto: Athit Perawongmetha
1/24
Laura Gnjatović za ovu je priliku odjenula kreaciju Jurja Zigmana, inspiriranu plemenitom periskom. | Foto: Athit Perawongmetha
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025