Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SVIĐA LI VAM SE?

FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...

U novoj sezoni reality showa Gospodin Savršeni odlazimo na Kretu, a u centru pozornosti su rukometaš Karlo i model Petar, koji je radio za brojne svjetske brendove
FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...
Ove godine show 'Gospodin savršeni' se seli na Kretu, a u centru pozornosti su sportaš Karlo i Petar Rašić (29). Petar je međunarodno uspješan model, promišljenog duha i jasnih životnih vrijednosti - u odnosima su mu važni povjerenje, iskrenost i emocije druge osobe te ne pristaje na igre, pretvaranje i površne odnose | Foto: Instagram
1/23
Ove godine show 'Gospodin savršeni' se seli na Kretu, a u centru pozornosti su sportaš Karlo i Petar Rašić (29). Petar je međunarodno uspješan model, promišljenog duha i jasnih životnih vrijednosti - u odnosima su mu važni povjerenje, iskrenost i emocije druge osobe te ne pristaje na igre, pretvaranje i površne odnose | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026