FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...

U novoj sezoni reality showa Gospodin Savršeni odlazimo na Kretu, a u centru pozornosti su rukometaš Karlo i model Petar, koji je radio za brojne svjetske brendove
Ove godine show 'Gospodin savršeni' se seli na Kretu, a u centru pozornosti su sportaš Karlo i Petar Rašić (29). Petar je međunarodno uspješan model, promišljenog duha i jasnih životnih vrijednosti - u odnosima su mu važni povjerenje, iskrenost i emocije druge osobe te ne pristaje na igre, pretvaranje i površne odnose
Odrastanje uz sport, igru i druženje naučilo ga je disciplini, otvorenosti i važnosti međusobne podrške, a posebno mjesto u njegovu životu ima stariji brat koji mu je, kako kaže, bio i ostao najveća potpora u ključnim životnim odlukama
Iako ga javnost danas prepoznaje kao modela, njegov ulazak u svijet mode dogodio se gotovo slučajno - prvim odlaskom u Milano, gdje je bez velikih očekivanja zakoračio u industriju koja mu je otvorila vrata svijeta
Tijekom godina radio je za brojne svjetske brendove, sudjelovao u revijama i kampanjama te putovao, upoznavao nove kulture i gradio karijeru
Posljednje dvije godine proveo je u Dubaiju koji opisuje kao intenzivan, dinamičan, grad koji te oblikuje - i profesionalno i osobno
U ljubavi Petar ne vjeruje u forsiranje ni unaprijed zadane uloge. Emocije ne skriva kada ih osjeti, ali smatra da se bliskost gradi postupno - iskrenim razgovorom, zajedničkim vremenom i međusobnim upoznavanjem
Za njega su podrška i razumijevanje jednako važni kao i privlačnost, a kompromis doživljava kao sastavni dio zrele veze
U novu sezonu ulazi kao Gospodin Savršeni koji ne gradi dojam titulom, nego karakterom - čvrsto stoji s obje noge na zemlji, siguran u sebe i potpuno svoj
