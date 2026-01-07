FOTO Model Petar Rašić novi je Gospodin Savršeni: Živio je u Dubaiju, odrastao je uz sport...

Ove godine show 'Gospodin savršeni' se seli na Kretu, a u centru pozornosti su sportaš Karlo i Petar Rašić (29). Petar je međunarodno uspješan model, promišljenog duha i jasnih životnih vrijednosti - u odnosima su mu važni povjerenje, iskrenost i emocije druge osobe te ne pristaje na igre, pretvaranje i površne odnose | Foto: Instagram