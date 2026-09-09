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SVE GRUBNIĆEVE FRIZURE

FOTO Modni Mačak nekad je bio gotovo ćelav, zatim je imao hit pletenice, a onda i plave uvojke

Marko Grubnić poznat je po svom osebujnom stilu, a osim odjećom, često voli iznenaditi i promjenom frizure. Tako smo ga tijekom godina imali priliku vidjeti ošišanog gotovo na 'nulu', s dugim pletenicama, 'jež' frizurom, ali i dugim plavim uvojcima...
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FOTO Modni Mačak nekad je bio gotovo ćelav, zatim je imao hit pletenice, a onda i plave uvojke
Modni stilist početkom tjedna objavio je fotografije povodom prvog dana škole te je sve iznenadio novom frizurom. | Foto: Instagram
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Modni stilist početkom tjedna objavio je fotografije povodom prvog dana škole te je sve iznenadio novom frizurom. | Foto: Instagram
Komentari 17

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