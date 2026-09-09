FOTO Modni Mačak nekad je bio gotovo ćelav, zatim je imao hit pletenice, a onda i plave uvojke

Marko Grubnić poznat je po svom osebujnom stilu, a osim odjećom, često voli iznenaditi i promjenom frizure. Tako smo ga tijekom godina imali priliku vidjeti ošišanog gotovo na 'nulu', s dugim pletenicama, 'jež' frizurom, ali i dugim plavim uvojcima...
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Modni stilist početkom tjedna objavio je fotografije povodom prvog dana škole te je sve iznenadio novom frizurom.
| Foto: Instagram
Modni stilist početkom tjedna objavio je fotografije povodom prvog dana škole te je sve iznenadio novom frizurom. |
Foto: Instagram
Modni stilist početkom tjedna objavio je fotografije povodom prvog dana škole te je sve iznenadio novom frizurom.
| Foto: Instagram
Na fotkama Grubnić ima kosu poput školaraca iz popularnih američkih serija za mlade.
| Foto: Instagram
Na volumenu bi mu pozavidio i mladi Zac Efron.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Prije nego što je postao 'školarac', Grubnić je imao pravu ljetnu frizuru.
| Foto: Instagram
Plavi uvojci spuštali su mu se preko ramena, a njenov tamnoputi ten posebno je dolazio do izražaja.
| Foto: Instagram
Kosu koja mu je padala na lice često bi podigao...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ranije je Grubnić 'furao' nešto tamniju nijansu smeđe, s uzdignutim prednjim dijelom čime bi dobio na volumenu, ali i visini.
| Foto: instagram
U istom tonu bila mu je i brada.
| Foto: instagram
Foto instagram
Na premijeri filma 'Vrag nosi Pradu 2' došao je s afro pletenicama.
| Foto: Instagram/Marko Grubnić
Taj stajling definitivno nije prošao nezapaženo.
| Foto: Instagram/Marko Grubnić
Foto Marko Grubnić/Instagram
Foto Marko Grubnić/Instagram
No 20 godina ranije, Grubnić je imao kratku kosu, koju je šišao gotovo do 'nule'.
| Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Mnogi ga teško prepoznaju na slikama iz 2005. godine.
| Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Prije 16 godina malo je pustio kosu koju je zatim zalizao u jednu stranu, a kao modni dodatak poslužile su mu naočale za vid.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Godine 2012. imao je dužu smeđu kosu koju je uredno oblikovao.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Filip Brala/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Davor Visnjic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram