FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja

Zaboravite klasična pravila odijevanja. Otkada se pojavila uz Kanyea Westa, Bianca Censori gotovo svaki izlazak pretvara u modni performans. Australska arhitektica u javnosti se pojavljuje u prozirnim najlonkama, bodijima boje kože i kreacijama koje jedva prekrivaju tijelo, a njezini odabiri redovito izazivaju zgražanje, divljenje i burne rasprave na društvenim mrežama
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Foto instagram
Foto: instagram
Foto instagram
Foto RMLA, GOME
U lipnju se pojavila u Kanyeovu bizarnom spotu.
| Foto: screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
Muzla je kravu u minijaturnom korzetu i gaćicama, a scena je, očekivano, brzo počela kružiti društvenim mrežama.
| Foto: screenshot/Youtube
Spot je većinu zgrozio...
| Foto: screenshot/Youtube
Ovako ju je prije dvije godine fotografirala njezina sestra Angelina. Bianca je tijekom vožnje nosila samo gaćice u boji kože i 'poderanu' majicu koja je jedva pokrila njezine bujne grudi.
| Foto: Instagram
Kanye West i Bianca Censori prošle su godine izazvali kaos na dodjeli Grammyja nakon što je ona na crveni tepih stigla u potpuno prozirnoj haljini koja nije skrivala gotovo ništa.
| Foto: DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Par je potom, prema pisanju Daily Maila, uz policijsku pratnju napustio događaj.
| Foto: DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshot/Youtube
Kanye West proslavio je 49. rođendan 8. lipnja, a Bianca je za tu priliku odjenula tangice i pred njim se spustila na koljena.
| Foto: Instagram
Objavila je fotku iz tuša.
| Foto: Instagram
I ovom je golišavom kombinacijom zagolicala maštu.
| Foto: Instagram, screenshot
Prije toga prošetala se u gaćicama i prozirnoj jaknici.
| Foto: RMCL, NGRE
Zato je mnogima bilo čudno kad su je vidjeli potpuno odjevenu u kaputu u Melbourneu.
| Foto: Profimedia
Gola guza i bujne grudi često su u prvom planu...
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Foto SOVE, GEVA, SPOT
Foto SPOT, SOVE
Foto SPOT, SOVE
Foto SPOT, SOVE
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto GUMU, BRPA
Foto SPOT
Foto DANIEL COLE
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto SPNW
Foto ABEI, SPNW, FRAT
Foto GUMU, BRPA
Foto GUMU, BRPA
Foto GIGU, JOOK
Foto PORJ, MIHA
Foto screenshoot/Instagram
Foto Profimedia
Foto SPNW
Foto SOVE, SCHP, GOME
Foto Instagram
Foto Profimedia/ilustracija