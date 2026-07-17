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FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja

Zaboravite klasična pravila odijevanja. Otkada se pojavila uz Kanyea Westa, Bianca Censori gotovo svaki izlazak pretvara u modni performans. Australska arhitektica u javnosti se pojavljuje u prozirnim najlonkama, bodijima boje kože i kreacijama koje jedva prekrivaju tijelo, a njezini odabiri redovito izazivaju zgražanje, divljenje i burne rasprave na društvenim mrežama
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FOTO Na glavu stavila krznenu masku, grudi pokazala svima: Ovo su Biancina najluđa izdanja
Foto instagram
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Foto: instagram
Komentari 0

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