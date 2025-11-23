Obavijesti

Galerija

Komentari 1
POZNATA MANEKENKA

FOTO 'Najsavršenijim tijelom na svijetu' osvajala je naslovnice, bujne grudi su joj zaštitni znak

Britanska manekenka Kelly Brook poznata je po "najsavršenijem tijelu na svijetu", a brojni časopisi svrstavali su je među "najseksi žene". Bavila se i glumom, a pažnju privlači gdje god da se pojavi. Brook danas slavi 46. rođendan.
Murder on the Orient Express - World Premiere
Kelly Brook počela se baviti modelingom sa 16 godina, nakon što je pobijedila na jednom natjecanju ljepote za koje ju je prijavila majka. | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
1/38
Kelly Brook počela se baviti modelingom sa 16 godina, nakon što je pobijedila na jednom natjecanju ljepote za koje ju je prijavila majka. | Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025