FOTO 'Najsavršenijim tijelom na svijetu' osvajala je naslovnice, bujne grudi su joj zaštitni znak

Britanska manekenka Kelly Brook poznata je po "najsavršenijem tijelu na svijetu", a brojni časopisi svrstavali su je među "najseksi žene". Bavila se i glumom, a pažnju privlači gdje god da se pojavi. Brook danas slavi 46. rođendan.
Kelly Brook počela se baviti modelingom sa 16 godina, nakon što je pobijedila na jednom natjecanju ljepote za koje ju je prijavila majka.
Proslavila se kao manekenka i zaštitno lice brendova za donje rublje, a surađivala je s brojnim imenima.
Tabloid Daily Star ju je primijetio u jednoj kampanji te su ju nedugo nakon toga otkrili i drugi britanski mediji koji su počeli pratiti njezinu karijeru.
Krasila je naslovnice mnogih časopisa, a FHM ju je 2005. uvrstio u vrh svoje liste "najseksi žena na svijetu". Godinama je bila na toj listi, a 2011. se pojavila i na naslovnici slavnog časopisa. Postala je poznata kao žena s "najsavršenijim tijelom na svijetu" zbog svojih oblina.
Osim kao manekenka, ostvarila se i kao glumica. Od 2000. godine je glumila u nekoliko serija i filmova.
Glumila je u poznatim serijama kao što su 'Midsomer Murders', 'Smallville' i 'Moving Wallpaper'.
Prošle godine je objavila da se više neće baviti glumom.
- Ne volim predugo biti odsutna od kuće. Volim spavati u vlastitom krevetu i moram čuvati svog psa. Ja sam bila užasna glumica. Smatram da je to prilično iscrpljujuće - rekla je za Daily Star.
Kelly Brook glumila je i u kazalištu u nekoliko navrata.
Kada je imala 17 godina, pojavila se u spotu za pjesmu "Megalomaniac" benda KMFDM. Iste godine, grupa Pulp angažirala ju je za spot "Help the Aged".
Vodila je nekoliko TV emisija, a sve je krenulo na MTV-u kada je imala 18.
Osim kao voditeljica, bila je i natjecateljica nekih reality emisija, uključujući britanski "Strictly Come Dancing".
Bila je i sutkinja showa "Britain's Got Talent" 2009., no nakon nekoliko dana su je otpustili jer su shvatili da su im tri suca showa "previše komplicirana".
U rujnu 2014. je objavila svoju autobiografiju koja je završila na 21. mjestu bestsellera Sunday Timesa.
S današnjim suprugom Jeremyjem Parisijem je u vezi od 2015. Vjenčali su se u srpnju 2022. godine.
U nastavku galerije pogledajte kako se Kelly Brook mijenjala kroz godine.
