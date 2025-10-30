FOTO 'Najseksi žena na svijetu' voli pozirati u oskudnom rublju, a supruga je upoznala u crkvi

Plus-size manekenka Ashley Graham danas slavi 38. rođendan, a prije samo nekoliko dana mamila je poglede na reviji donjeg rublja Victoria's Secret. Prošle godine je postala prva 'plus-size' anđelica, a već godinama razbija stereotipe svojom pojavom.
Ashley Graham odrasla je u Nebraski s dvoje mlađe sestre. Još u školi dijagnosticirali su joj ADHD i disleksiju, a 2000. godine ju je otkrio skaut dok je bila u kupovini u jednom trgovačkom centru te ju je pozvao na snimanje.
Foto: Insagram/screenshot

Foto: Insagram/screenshot
Foto: Insagram/screenshot
Imala je 12 godina kada je postala model, a 2001. godine je potpisala prvi ugovor. Od 2003. je redovito krasila naslovnice časopisa.
Foto: Insagram/screenshot
Godine 2017. objavila je memoare, "A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like". U knjizi je dala detaljan uvid u pozadinu svoje karijere.
Foto: Instagram/orijent
Radila je kao sutkinja na nekoliko reality projekata uključujući "America's Next Top Model".
Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Postala je prva 'plus-size anđelica' kada je prošetala pistom na reviji popularnog brenda donjeg rublja 'Victoria's Secret'.
Foto: Andrew Kelly
Isprva je oklijevala te nije odmah pristala biti "anđelicom". - Njihova vizija ljepote djelovala je vrlo ograničeno i sve što su radili, radili su za jedan tip tijela - i to nije bilo moje - rekla je Graham.
Foto: Andrew Kelly
Ove godine objavila je vlastitu liniju odjeće, a debitirala je i na Broadwayju kao Roxie Hart u mjuziklu "Chicago".
Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Svog supruga Justina Ervina upoznala je u crkvi 2009. godine. Godinu kasnije su se vjenčali. Deset godina nakon što su počeli hodati objavili su da čekaju prvo dijete.
Foto: Instagram/kerolaychaves
Manekenka je sina rodila u siječnju 2020., a blizance su ona i Justin dobili 2022. godine.
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
U intervjuu 2017. godine Ashley je priznala kako je njezina obitelj bila šokirana što je u vezi s crncem. Iskreno je ispričala da je bila posramljena što njezini roditelji tako razmišljaju.
Foto: Instagram / ginemargrethe
Ashley je 2023. godine časopis Maxim proglasio najseksepilnijom ženom svijeta. Osvojila je vrh njihove liste "Hot 100", a procijenili su kako je upravo ona "osvježila" modnu industriju svojim oblinama. Za potrebe snimanja nerijetko je nosila i oskudne tangice, a mnogi su komentirali kako je vidno zadovoljna svojim tijelom.
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
