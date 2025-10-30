Obavijesti

POZNATA LJEPOTICA

FOTO 'Najseksi žena na svijetu' voli pozirati u oskudnom rublju, a supruga je upoznala u crkvi

Plus-size manekenka Ashley Graham danas slavi 38. rođendan, a prije samo nekoliko dana mamila je poglede na reviji donjeg rublja Victoria's Secret. Prošle godine je postala prva 'plus-size' anđelica, a već godinama razbija stereotipe svojom pojavom.
Ashley Graham odrasla je u Nebraski s dvoje mlađe sestre. Još u školi dijagnosticirali su joj ADHD i disleksiju, a 2000. godine ju je otkrio skaut dok je bila u kupovini u jednom trgovačkom centru te ju je pozvao na snimanje. | Foto: Insagram/screenshot
