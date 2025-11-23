Obavijesti

VELIKI ZAVODNIK

FOTO Nakon Monice Bellucci, glumac ljubi samo manekenke 30 godina mlađe od njega

Francuski glumac Vincent Cassel na sceni je od 90-ih godina, a proslavio se filmovima na francuskom i engleskom. Medijsku pažnju često plijeni i odabranicama svoga srca. Ljubio je Monicu Bellucci, nakon koje se "prebacio" na 20 godina mlađe manekenke. Cassel danas slavi 59. rođendan.
76th Venice Film Festival
Vincent Cassel i Monica Bellucci upoznali su se 1996. godine, a pred oltar su stali 1999. Rastali su se 2013. godine. | Foto: Hubert Boesl
