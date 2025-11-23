FOTO Nakon Monice Bellucci, glumac ljubi samo manekenke 30 godina mlađe od njega

Francuski glumac Vincent Cassel na sceni je od 90-ih godina, a proslavio se filmovima na francuskom i engleskom. Medijsku pažnju često plijeni i odabranicama svoga srca. Ljubio je Monicu Bellucci, nakon koje se "prebacio" na 20 godina mlađe manekenke. Cassel danas slavi 59. rođendan.
Vincent Cassel i Monica Bellucci upoznali su se 1996. godine, a pred oltar su stali 1999. Rastali su se 2013. godine.
U braku su dobili dvije kćeri, Devu i Leonie. Deva je uspješna manekenka i glumica, a mnogi ističu kako neodoljivo nalikuje poznatoj majci.
Cassel i Bellucci su glumili u nekoliko filmova skupa, a producenti i publika su isticali njihovu nevjerojatnu kemiju na velikom platnu.
Zvali su ih najglamuroznijim parom europske glumačke scene.
Manekenku Tinu Kunakey oženio je 2018. nakon tri godine veze.
Kunakey je 30 godina mlađa od Cassela, što je nerijetko bila tema svjetskih medija.
Skupa su se pojavili u nekoliko modnih kampanja.
Kćer Amazonie dobili su 2019. godine.
Cassel i Kunakey su se razišli 2023.
Nakon prekida, otkrilo se da ljubi brazilsku manekenku Naru Baptistu.
Baptista je 29 godina mlađa od glumca.
Sina Caetana dobili su u siječnju ove godine.
