FOTO Nakon svađa, Bieberova supruga Hailey i prva ljubav Selena su pozirale zagrljene

Nedavno je manekenka Hailey Bieber (25) prvi puta prokomentirala optužbe da je ukrala Justina Biebera (28) njegovoj bivšoj djevojci Seleni Gomez (30), a sada su osvanule fotografije dviju djevojaka u prisnom zagrljaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hailey i Selena su s osmijehom zajedno pozirale na na Academy Museum Gali u Los Angelesu.

Fotograf Tyrell Hampton je na svom službenom Instagram profilu objavio fotografiju zagrljene Selene i Hailey, a ona se zatim munjevitom brzinom proširila društvenim mrežama i tabloidima.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Fotografiju je lajkala i Hailey Bieber, a mnogi ovaj neočekivani rasplet nazivaju 'showbiz viješću godine'.

Podsjetimo, krajem rujna Hailey je gostovala u podcastu 'Call Her Daddy' i po prvi put je komentirala optužbe da je ona ukrala Justina od Selene.

Foto: Profimedia

- Kad smo se on ili ja ikad počeli družiti ili nešto slično, on nije bio u vezi. Ikad. U bilo kojem trenutku. Nije u mom karakteru petljati se u nečiju vezu. Nisam zainteresirana za to i nikada nisam bila. Nisam bila s njim dok je on bio s nekim u vezi. To je kraj - izjavila je Hailey.

Manekenka je dodala kako se nikada ne bi htjela s nekim upustiti u vezu, niti udati za njega, ako se brine da on još ima osjećaje prema bivšoj.

Foto: PA Images/PIXSELL

- Pouzdano znam da je razlog zbog kojeg smo uspjeli ponovno biti zajedno taj što je to poglavlje bilo potpuno zatvoreno i za mene to znači poštovanje - rekla je.

Dan nakon Haileynog gostovanja, Selena se na TikToku javila svojim obožavateljima i zahvalila im je za podršku.

Foto: TikTok

- Mislim da su neke od stvari kojih ne moram ni biti svjesna jednostavno podle i odvratne. I nije fer jer se ni s kim nikada ne bi trebalo razgovarati na način na koji sam ja to vidjela i sve što imam za reći je da je nevjerojatno ironično jer bih ja objavila nešto što se isključivo sastoji od lijepih riječi jer to je upravo ono što želim. To je to - rekla je Selena u videu.

Justin i Selena su bili u vezi od 2011. godine, a više puta su se mirili i prekidali do 2018. Svega nekoliko mjeseci nakon njihova prekida, Hailey i Justin su uplovili u bračnu luku, ali do onda su se poznavali već četiri godine.

Najčitaniji članci