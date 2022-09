Selena Gomez prozvala fanove zbog vrijeđanja Hailey: 'Ako me podržavate, ne mrzite druge'

Dan nakon što je izašao intervju Hailey Bieber (25) u kojem je prvi put javno progovorila o tome je li Justin Bieber (28) ikada hodao s njom i svojom bivšom djevojkom Selenom Gomez (30) u isto vrijeme, Selena se kratko pojavila na internetu i zahvalila svojim obožavateljima na podršci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetila ih je u TikTok live-u da su riječi koje kažete o drugim ljudima važne i da utječu na njih. Selena se nije eksplicitno osvrnula na Haileyin intervju, ali njena poruka dolazi u isto vrijeme kada je Hailey priznala da ju je povrijedila mržnja i vrijeđanje njenih obožavatelja. Ovo je prvi put da je Selena prekinula šutnju od objave intervjua.

- Mislim da su neke od stvari kojih ne moram ni biti svjesna jednostavno podle i odvratne. I nije fer jer se ni s kim nikada ne bi trebalo razgovarati na način na koji sam ja to vidjela i sve što imam za reći je da je nevjerojatno ironično jer bih ja objavila nešto što se isključivo sastoji od lijepih riječi jer to je upravo ono što želim. To je to - rekla je Selena u videu.

S obzirom na to da se Selena obratila obožavateljima putem Tik Tok live-a, stigli su snimiti samo kraj poruke te su to podijelili na Twitteru.

- Ako me podržavate, ne mogu vam dovoljno zahvaliti, ali znajte da također predstavljate ono što to znači i da su riječi važne. Uistinu bitno. Dakle, dolazi od mene, i samo želim da svi znate da se nadam da razumijete da je ovo puno veće od bilo čega drugog. Zaista sam vam svima zahvalna što ste me saslušali, pa vam želim ugodan ostatak dana i cijenim svu ljubav. Hvala vam - dodala je za kraj.

Iako Hailey nikada nije javno detaljno raspravljala o drami oko njezinog odnosa s Justinom, dala je uvid u to kako je 'mržnja' Seleninih obožavatelja utjecala na nju tijekom godina.

- Prošlo je dovoljno vremena. Gledam svoja posla. Ništa ne radim, ništa ne govorim. Ostavite me na miru, molim vas - rekla je Hailey u travnju kada se osvrnula na prekid između Selene i njenog supruga. U jučerašnjem intervju rekla je da je Justin bio vjeran Seleni.

- Nije u mom karakteru petljati se u nečiju vezu. Nisam zainteresirana za to i nikada nisam bila. Nisam bila s njim dok je on bio s nekim u vezi. To je kraj - izjavila je Hailey.

Najčitaniji članci