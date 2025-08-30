Obavijesti

Zajednička šetnja

FOTO Naša bivša misica prošetala je špicom s novim dečkom, nisu krili sreću

Bivša hrvatska misica Maja Cvjetković u subotu je ujutro prošetala zagrebačkom špicom s partnerom Muratom Doyuranom, a s njima je bila i Majina kći. Ovo je prvi put kako je Maja pokazala partnera, a nedavno je objavljeno kako je početkom rujna prošle godine njen bivši suprug poduzetnik Andrija Kević, s kojim je tada službeno još uvijek bila u braku, verbalno i fizički napao Murata Doyurana, i to ispred njihove maloljetne kćeri.
Zagreb: Maja Cvjetković s obitelji na špici
