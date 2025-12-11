Švicarac Nemo zbog Izraela će vratiti svoj eurovizijski trofej

Prošle godine pobijedio sam na Euroviziji i osvojio trofej. I dalje sam jako zahvalan zajednici oko ovog natjecanja i svemu što me to iskustvo naučilo, i kao osobu i kao umjetnika. Ali danas više ne osjećam da taj trofej ima mjesto na mojoj polici.

Tim riječima Nemo, pobjednik Eurosonga 2024., započeo je objavu u kojoj je otkrio da će vratiti svoju nagradu. Odluka dolazi nakon što je Europska radiodifuzijska unija potvrdila da će Izrael i sljedeće godine sudjelovati na natjecanju, što je pokrenulo nove valove kritika i bojkota diljem Europe.

Za Nema, koji se natjecao s pjesmom 'The Code' i postao prvi otvoreno nebinarni izvođač koji je osvojio Eurosong, ovo nije potez iz revolta, nego iz osjećaja da se vrijednosti natjecanja i odluke njegovih organizatora više ne podudaraju.

- Eurovizija se predstavlja kao natjecanje koje zagovara jedinstvo, uključenost i dostojanstvo za sve. Upravo su te vrijednosti meni davale smisao cijeloj priči. No činjenica da Izrael i dalje sudjeluje – u trenutku kada je Neovisna međunarodna istražna komisija UN-a zaključila da ondje dolazi do genocida – pokazuje dubok jaz između tih ideala i odluka koje donosi EBU - dodao je.

Švicarska pobjednik Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Dodao je i da njegova odluka nije usmjerena protiv izvođača ni pojedinaca.

- Ovo natjecanje godinama se koristi za popravljanje imidža države optužene za ozbiljna kršenja, dok EBU ustraje na tome da je Eurovizija nepolitična. A kad se čitave države povuku zbog tog proturječja, očito je da nešto ne štima. Zato sam odlučio vratiti svoj trofej u sjedište EBU-a u Ženevi – sa zahvalnošću i jasnom porukom: Živi ono što tvrdiš - napisao je.

- Ako vrijednosti koje slavimo na pozornici ne poštujemo i izvan nje, onda i najljepše pjesme izgube svoj smisao. Čekam trenutak u kojem će se riječi i djela napokon poklopiti. Do tada, ovaj trofej je vaš - zaključio je Nemo.

Nemoova odluka dolazi i u trenutku kad sve više zemalja napušta Eurosong 2026. Island je najnoviji, peta država koja je najavila bojkot zbog sudjelovanja Izraela. Pridružio se Španjolskoj, Irskoj, Sloveniji i Nizozemskoj, koje su poručile da ne žele sudjelovati dok se ne preispita uloga Izraela u natjecanju.