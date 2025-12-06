FOTO Negativka u seriji "Divlje pčele" jedna je od najljepših glumica, evo kako se mijenjala

Sanja Vejnović nerijetko je na listama najljepših glumica, a glumila je u gotovo svim značajnim domaćim novelama na TV-u. Ovih dana pratimo ju u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" u kojoj je utjelovila Mirjanu Vukas, a u galeriji pogledajte kako se naša glumica mijenjala kroz godine.
| Foto: Tom Dubravec
Foto: Tom Dubravec
Foto: Tom Dubravec
Utjelovila je Mirjanu Vukas, bogatu majku koja se suočava s teškim životnim nedaćama, uključujući tragičnu smrt svog najstarijeg sina Petra, za koju sumnja da ju je izazvala njegova supruga Katarina.
Foto: Igor Kralj/Pixsell/Instagram
Sanja Vejnović dugih pet desetljeća je na sceni.
Foto: PR fotografije
Vejnović je debitirala u filmu "Prijeki sud" sa 16 godina, a mnogi je pamte po ulozi Anđe u filmu "Banović Strahinja", Ruženjke Hrabalove u "Varljivom letu '68." te Slave Raškaj u "100 minuta slave", za koji je napisala i scenarij te ga producirala.
Foto: PR fotografije
- Mogu reći da je gluma zapravo pronašla mene! Nije mi žao što nisam postala koreografkinja. Volim svoj posao! Nikad ne žalim zbog nečeg iz prošlosti - rekla nam je glumica nedavno u intervjuu.
Foto: Instagram / ginemargrethe
Osvrnula se i na najtežu scenu koju je dosad morala odglumiti. Istaknula je kako je to bilo u filmu "Sto minuta slave", kada su Miki Manojlović i ona morali šamarati jedno drugo. - smo radili realistično, nije bilo koreografirano. Dobila sam jedno 50 šamara od njega i on od mene. Prvi šamar koji sam dobila me potpuno šokirao. U životu dotad nisam ni od koga dobila šamar. Bilo mi je šokantno koliko je ponižavajuće i bolno kad te netko ošamari - rekla je.
Foto: Instagram / ginemargrethe
Nedavno je Vejnović rekla kako uživa u radu s mladim glumicama i glumcima. Rekla je da strašno voli svoju filmsku djecu, a nerijetko se s njima druži i izvan seta.
Foto: Instagram / ginemargrethe
Sanja Vejnović glumila je u gotovo svim značajnijim novelama kao što su "Zabranjena ljubav", "Ponos Ratkajevih", "Zakon ljubavi", "Larin izbor" i "Kud puklo da puklo".
Foto: Goran Mećava
Vejnović je tijekom bogate karijere objavila i kuharicu "Iz moje kuhinje s ljubavlju", koja je odmah postala hit. Prošle godine predstavila je i "Slatki život", kuharicu s delicijama.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Glumica je 30 godina u braku bila sa snimateljem Goranom Mećavom. Rastali su se 2015., no ostali su u sjajnim odnosima.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
U braku su dobili sina Andreja i kćer Martu, a i dalje se zajedno pojavljuju na događajima.
Foto: Instagram/Sanja Vejnović
U nastavku galerije pogledajte kako se naša glumica mijenjala kroz godine.
Foto: Instagram/ kolaž
