FOTO Negativka u seriji "Divlje pčele" jedna je od najljepših glumica, evo kako se mijenjala

Osvrnula se i na najtežu scenu koju je dosad morala odglumiti. Istaknula je kako je to bilo u filmu "Sto minuta slave", kada su Miki Manojlović i ona morali šamarati jedno drugo. - smo radili realistično, nije bilo koreografirano. Dobila sam jedno 50 šamara od njega i on od mene. Prvi šamar koji sam dobila me potpuno šokirao. U životu dotad nisam ni od koga dobila šamar. Bilo mi je šokantno koliko je ponižavajuće i bolno kad te netko ošamari - rekla je. | Foto: Instagram / ginemargrethe