Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ODLIČNA SANJA VEJNOVIĆ

FOTO Negativka u seriji "Divlje pčele" jedna je od najljepših glumica, evo kako se mijenjala

Sanja Vejnović nerijetko je na listama najljepših glumica, a glumila je u gotovo svim značajnim domaćim novelama na TV-u. Ovih dana pratimo ju u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele" u kojoj je utjelovila Mirjanu Vukas, a u galeriji pogledajte kako se naša glumica mijenjala kroz godine.
Zagreb, 07.10.2025 - Glumci RTL serije Divlje pcele poziraju na setu u studiju Jadran filma
Jedna od naših najljepših glumica predvodi zvjezdanu postavu nove RTL-ove serije "Divlje pčele". | Foto: Tom Dubravec
1/37
Jedna od naših najljepših glumica predvodi zvjezdanu postavu nove RTL-ove serije "Divlje pčele". | Foto: Tom Dubravec
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025