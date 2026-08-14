FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama

Halle Berry jedna je od najpoznatijih američkih glumica svoje generacije, a njezina karijera obilježena je uspjesima koji su pomicali granice u Hollywoodu. Nekadašnja natjecateljica na izborima ljepote tijekom desetljeća izgradila je zavidnu filmsku karijeru, a mnogi obožavatelji i dalje redovito hvale njezinu nevjerojatnu figuru. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Halle Berry rođena je 14. kolovoza 1966. godine u američkom Clevelandu. Djetinjstvo je provela sa starijom sestrom Heidi, a prve godine života obitelj je provela u gradskom dijelu Clevelanda. Početkom 70-ih njezin je otac napustio obitelj, a majka se potom s kćerima preselila u Bedford, predgrađe Clevelanda u kojem je stanovništvo u to vrijeme bilo pretežno bjelačko.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Halle Berry rođena je 14. kolovoza 1966. godine u američkom Clevelandu. Djetinjstvo je provela sa starijom sestrom Heidi, a prve godine života obitelj je provela u gradskom dijelu Clevelanda. Početkom 70-ih njezin je otac napustio obitelj, a majka se potom s kćerima preselila u Bedford, predgrađe Clevelanda u kojem je stanovništvo u to vrijeme bilo pretežno bjelačko.
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Foto: Instagram/Halle Berry
Halle Berry rođena je 14. kolovoza 1966. godine u američkom Clevelandu. Djetinjstvo je provela sa starijom sestrom Heidi, a prve godine života obitelj je provela u gradskom dijelu Clevelanda. Početkom 70-ih njezin je otac napustio obitelj, a majka se potom s kćerima preselila u Bedford, predgrađe Clevelanda u kojem je stanovništvo u to vrijeme bilo pretežno bjelačko.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Berry je pohađala školu u kojoj je bila jedna od rijetkih učenica afroameričkog podrijetla te se već u mladosti suočavala s rasnom diskriminacijom. Takva iskustva snažno su utjecala na njezin karakter i želju za uspjehom. Bila je iznimno aktivna učenica, uređivala je školske novine, bila predsjednica razreda i predvodila navijačice.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Njezina sklonost nastupima došla je do izražaja početkom 80-ih, kada se počela natjecati na izborima ljepote. Osvojila je nekoliko titula, među kojima su Miss Teen Ohio i Miss Teen All-American, a 1986. godine bila je prva pratilja na izboru za Miss USA. Sudjelovala je i na izboru za Miss svijeta, gdje je ostvarila zapažen rezultat.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Neko je vrijeme na Cuyahoga Community Collegeu studirala televizijsko novinarstvo, no ubrzo je shvatila da se želi posvetiti svijetu zabave. Preselila se najprije u Chicago, a zatim u New York, gdje je radila kao manekenka.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Krajem osamdesetih počela je dobivati prve televizijske uloge. Pojavila se u seriji "Living Dolls", a potom i u televizijskoj drami "Knots Landing". Pravi filmski proboj uslijedio je 1991. godine, kada joj je Spike Lee povjerio ulogu Vivian u filmu "Jungle Fever".
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Jednu od zahtjevnijih uloga tog razdoblja ostvarila je 1995. godine u drami "Losing Isaiah". Utjelovila je Khailu Richards, majku koja se nakon borbe s ovisnošću pokušava ponovno povezati sa svojim djetetom. Nastavila je graditi karijeru filmovima "Executive Decision", "The Rich Man's Wife", "Why Do Fools Fall in Love?" i "Bulworth", no jedan od najvažnijih projekata njezine karijere stigao je 1999. godine.
| Foto: Tim Goodwin/starmaxinc.com
Berry je producirala i odigrala glavnu ulogu u televizijskom biografskom filmu "Introducing Dorothy Dandridge". Priča o afroameričkoj glumici i pjevačici Dorothy Dandridge, koja se pokušavala izboriti za svoje mjesto u rasno podijeljenom Hollywoodu, imala je za Berry i posebno simbolično značenje. Za tu je ulogu osvojila Emmy i Zlatni globus.
| Foto: Instagram
Nedugo zatim Berry se pridružila jednom od najvećih filmskih serijala početka novog tisućljeća. U filmu "X-Men" iz 2000. godine utjelovila je mutantkinju Storm, junakinju sposobnu upravljati vremenskim prilikama. Ulogu je ponovila u filmovima "X2", "X-Men: The Last Stand" i "X-Men: Days of Future Past", a Storm je postala jedan od njezinih najprepoznatljivijih likova.
| Foto: Instagram
Najvažnija filmska uloga u njezinoj dotadašnjoj karijeri stigla je s dramom "Monster's Ball" iz 2001. godine. Berry je utjelovila Leticiju Musgrove, ženu čiji je suprug osuđen na smrt, a koja nakon osobne tragedije ulazi u složen odnos sa zatvorskim čuvarom Hankom Grotowskim, kojeg glumi Billy Bob Thornton. Na dodjeli Oscara 2002. godine osvojila je nagradu za najbolju glavnu glumicu, postavši prva Afroamerikanka u povijesti koja je pobijedila u toj kategoriji.
| Foto: Instagram
Godine 2002. postala je i dio svijeta Jamesa Bonda. U filmu "Die Another Day", posljednjem Bondovu filmu Piercea Brosnana, odigrala je agenticu Jinx Johnson. Njezin izlazak iz mora u narančastom bikiniju bio je svojevrsna posveta kultnoj sceni Ursule Andress iz filma "Dr. No".
| Foto: Instagram/Halle Berry
Nakon toga uslijedio je horor "Gothika", koji je unatoč slabijim kritikama ostvario solidan komercijalni rezultat. Mnogo lošije prošao je "Catwoman" iz 2004. godine. Film je doživio neuspjeh i kod kritike i kod publike te se često navodi među najvećim promašajima u njezinoj karijeri. Berry se od neuspjeha ipak nije skrivala. Osobno je došla preuzeti Zlatnu malinu za najgoru glumicu za "Catwoman", pritom se našalivši na vlastiti račun i držeći u drugoj ruci svojega Oscara.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Berry je nastavila raditi na televizijskim i filmskim projektima. Jedan od ambicioznijih projekata u njezinoj kasnijoj karijeri bio je "Cloud Atlas" iz 2012. godine, u kojem je, poput ostalih članova velike glumačke postave, igrala više različitih likova kroz nekoliko međusobno povezanih priča i povijesnih razdoblja.
| Foto: Instagram/Halle Berry
Berry se tijekom karijere okušala i iza kamere. Bila je izvršna producentica televizijske serije "Boomerang", inspirirane istoimenim filmom iz 1992. godine u kojem je svojedobno glumila. Svoj redateljski prvijenac ostvarila je sportskom dramom Bruised, u kojoj je također odigrala glavnu ulogu.
| Foto: Mario Anzuoni
Velik dio privatnog života Halle Berry tijekom godina odvijao se pod snažnim zanimanjem američkih medija. Bila je u braku s profesionalnim igračem bejzbola Davidom Justiceom, a nakon razvoda udala se za glazbenika Erica Benéta. Ni taj brak nije potrajao.
| Foto: Mario Anzuoni
S kanadskim modelom Gabrielom Aubryjem dobila je 2008. godine kćer Nahlu Arielu. Njihova veza završila je 2010. godine.
| Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Berry je poslije započela vezu s francuskim glumcem Olivierom Martinezom. Vjenčali su se u Francuskoj 2013. godine, a iste godine dobili su sina Macea. Par se poslije razišao. U rujnu 2020. Berry je javno potvrdila vezu s američkim glazbenikom Vanom Huntom.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Njezin život nije prošao ni bez kontroverzi. Početkom 2000. godine našla se u središtu medijske pozornosti zbog prometne nesreće nakon koje je napustila mjesto događaja. Slučaj je završio novčanom kaznom, društveno korisnim radom i uvjetnom kaznom.
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Posljednjih godina Berry je i dalje u centru medijske pažnje, ponajprije zbog svog izgleda, a komentari na društvenim mrežama nerijetko ističu njezinu nevjerojatnu figuru i izgled.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: Tim Grant/PRESS ASSOCIATION
Foto Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn
Foto Mehdi Taamallah
Foto Jackson Lee/starmaxinc.com
Foto ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Foto Patricia Schlein
Foto Visual/PRESS ASSOCIATION
Foto Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Lionel Hahn
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Lionel Hahn
Foto XNY/starmaxinc.com
Foto Andrew Kelly/REUTERS
Foto XNY/starmaxinc.com
Foto Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Foto Manon Cruz
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto X.com
Foto Jack Taylor
Foto Jack Taylor
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Instagram/Halle Berry
Foto Jack Taylor
Foto Profimedia
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram