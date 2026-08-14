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BEZVREMENSKA LJEPOTICA

FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama

Halle Berry jedna je od najpoznatijih američkih glumica svoje generacije, a njezina karijera obilježena je uspjesima koji su pomicali granice u Hollywoodu. Nekadašnja natjecateljica na izborima ljepote tijekom desetljeća izgradila je zavidnu filmsku karijeru, a mnogi obožavatelji i dalje redovito hvale njezinu nevjerojatnu figuru. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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FOTO Nema šanse da ona slavi 60. rođendan! Halle Berry u tangicama prkosi godinama
Halle Berry rođena je 14. kolovoza 1966. godine u američkom Clevelandu. Djetinjstvo je provela sa starijom sestrom Heidi, a prve godine života obitelj je provela u gradskom dijelu Clevelanda. Početkom 70-ih njezin je otac napustio obitelj, a majka se potom s kćerima preselila u Bedford, predgrađe Clevelanda u kojem je stanovništvo u to vrijeme bilo pretežno bjelačko. | Foto: Instagram/Halle Berry
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Halle Berry rođena je 14. kolovoza 1966. godine u američkom Clevelandu. Djetinjstvo je provela sa starijom sestrom Heidi, a prve godine života obitelj je provela u gradskom dijelu Clevelanda. Početkom 70-ih njezin je otac napustio obitelj, a majka se potom s kćerima preselila u Bedford, predgrađe Clevelanda u kojem je stanovništvo u to vrijeme bilo pretežno bjelačko. | Foto: Instagram/Halle Berry
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