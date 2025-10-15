FOTO Nema što nije operirala! Kris Jenner: 'Ne trebate se bojati ići pod nož, ja ću opet...'

Glava obitelji Kardashian-Jenner, Kris, oduvijek je bila poznata po svojoj otvorenosti, a sada je u gostovanju u podcastu 'Not Skinny But Not Fat' progovorila o svom iskustvu s estetskim zahvatima kroz koje je prošla
U podcastu je rekla kako nikada nije skrivala da se podvrgla estetskim zahvatima te da je o svemu redovno pričala u emisiji 'Keeping Up With The Kardashians': 'Snimala sam se nakon faceliftinga prije 15 godina i radila sam sve, čak i operaciju zamjene kuka.'
Kao razlog za eksponiranje svojih estetskih operacija navela je da želi inspirirati druge ljude: 'Mislim da je to nekako moj način da pokažem ljudima i pokušam inspirirati druge da se ne boje operacija koje su im potrebne, ili su jednostavno nešto što žele učiniti jer se žele osjećati bolje u svojoj koži'. Dodala je i kako se toga ne treba bojati jer je strah neprijatelj.
Gostujući u podcastu javno je pohvalila i svog estetskog kirurga dr. Stevena Levinea te istaknula kako su drugi ljudi htjeli preuzeti njegove zasluge. 'Rekla sam mu: Slušajte, stvarno želim da dobijete zasluge za ono što ste napravili. Znam da vas nije briga i da niste javno eksponirani. Vi ste najzaposleniji kirurg kojeg sam ikada upoznala i ne treba vam pažnja', objasnila je Kris.
Istom je prilikom ispričala i šaljivu priču o tome kako je dr. Levine došao na ideju da osmislili tajnu lozinku kako bi pri naručivanju za zahvate mogao raspoznati kome ga je Kris zaista osobno preporučila .
Osim ugradnje implantanata, još neki od zahvata kojima se Kris Jenner tijekom godina podvrgla su i 'facelifting', smanjenje ušne resice, botoks, stavljanje filera i drugi. Unatoč tome, tvrdi kako nikada nije operirala nos.
Kris, koja trenutno ima 69 godina, nedavno je šokirala svojim novim neprepoznatljivim izgledom. Pokazala je novu, plavu boju kose te zategnuto lice, a od obožavatelja je primila podijeljene komentare.
