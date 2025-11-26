FOTO Nikad zgodnija Demi Lovato u badiću oduzima dah, pokazala je i tetovaže...

Dok se veći dio sjeverne hemisfere priprema za hladne zimske dane, američka pjevačica i glumica Demi Lovato odlučila je zamijeniti zimske jakne bikinijem i uputiti se u toplije krajeve. Popularna glazbenica podijelila je niz fotografija s egzotičnog odmora koje su odmah zapalile društvene mreže, pokazujući kako uživa u suncu, moru i dobrom društvu
Pozivajući se na svoj veliki hit iz 2015. godine, Lovato je uz objavljene fotografije napisala: "cool for the summer, warm for the winter" (hladno za ljeto, toplo za zimu).
| Foto: Instagram/Demi Lovato
Demi pozira u elegantnom crno-bijelom kupaćem kostimu koji savršeno ističe njezinu figuru, dok se u pozadini nazire kristalno plavo more i luksuzna jahta. Čini se da pjevačica uživa u svakom trenutku, bilo da se sunča na palubi, drži školjke na pješčanoj plaži ili uživa u spektakularnim zalascima sunca.
Iako Demi nije eksplicitno navela lokaciju, komentari njezinih pratitelja prepuni su zastava Kostarike i poznatog lokalnog pozdrava "Pura vida!", što daje naslutiti da je upravo ova srednjoamerička zemlja njezina trenutna oaza mira.
Ipak, uz sve komplimente na račun njezinog izgleda i samopouzdanja, jedan sasvim neočekivan detalj na grupnoj fotografiji s prijateljicama ukrao je svu pažnju. Oštrooki fanovi primijetili su rolu toaletnog papira koja nonšalantno viri iz njezine crne pletene torbe za plažu.
Ovaj bijeg u tropski raj dolazi u savršenom trenutku za 33-godišnju zvijezdu. Demi iza sebe ima izuzetno radnu jesen. Krajem listopada 2025. godine objavila je svoj deveti studijski album, "It's Not That Deep", kojim se vratila energičnom dance-pop zvuku, odmičući se od rock utjecaja s prethodnog albuma.
Album je debitirao na devetom mjestu Billboardove ljestvice, a singlovi poput "Fast" i "Kiss" već su osvojili radijske etere.
Osim glazbenih uspjeha, Demi je imala i veliku godinu na privatnom planu. U svibnju 2025. udala se za glazbenika Jordana "Jutesa" Lutesa, a čini se da joj bračni život i profesionalni uspjeh itekako gode jer na fotografijama doslovno blista.
Lovato je najavila veliku turneju "It's Not That Deep Tour" koja počinje u travnju 2026. godine. Bit će to njezina prva velika turneja arenama nakon tri godine, s 23 zakazana koncerta diljem SAD-a i Kanade.
