FOTO Nikad zgodnija Demi Lovato u badiću oduzima dah, pokazala je i tetovaže...

Dok se veći dio sjeverne hemisfere priprema za hladne zimske dane, američka pjevačica i glumica Demi Lovato odlučila je zamijeniti zimske jakne bikinijem i uputiti se u toplije krajeve. Popularna glazbenica podijelila je niz fotografija s egzotičnog odmora koje su odmah zapalile društvene mreže, pokazujući kako uživa u suncu, moru i dobrom društvu
Pozivajući se na svoj veliki hit iz 2015. godine, Lovato je uz objavljene fotografije napisala: "cool for the summer, warm for the winter" (hladno za ljeto, toplo za zimu). | Foto: Instagram/Demi Lovato
