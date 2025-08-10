Naša poznata pjevačica uspjela je pronaći vremena za odmor, a na društvenim mrežama otkrila je kako se provodi
FOTO Nina Badrić otkrila s kim i gdje provodi ljeto: uživa u suncu, moru i dobrom društvu
Nina Badrić počastila je svoje pratitelja na društvenim mrežama nizom fotografija s mora. Stigla je na otok Hvar u pratnji mame te dva psa, a ne krije kako se dobro zabavlja i opušta.
- Ljeto 2025 - kratko je napisala Nina, dodavši i srce pokraj opisa.
- Kako je divno što uživate zajedno, blagoslovena si da je imaš…- napisala je jedna pratiteljica.
Ranije je objavila i fotografije s psima, a mali dlakavi ljubimci raznježili su pratitelje.
Nina već neko vrijeme uživa u odmoru na Hvaru, a na društvenim mrežama nedavno je otkrila kako ju je posjetio i izbornik Zlatko Dalić.
- Kad u goste dođe najbolji onda je red da se posluži sve najbolje za Zlatka Dalića - napisala je tada pjevačica ispod objave.
