SAMO OPUŠTENO

FOTO Nina Badrić otkrila s kim i gdje provodi ljeto: uživa u suncu, moru i dobrom društvu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Instagram/Schreenshoot

Naša poznata pjevačica uspjela je pronaći vremena za odmor, a na društvenim mrežama otkrila je kako se provodi

Nina Badrić počastila je svoje pratitelja na društvenim mrežama nizom fotografija s mora. Stigla je na otok Hvar u pratnji mame te dva psa, a ne krije kako se dobro zabavlja i opušta.

- Ljeto 2025 - kratko je napisala Nina, dodavši i srce pokraj opisa.

- Kako je divno što uživate zajedno, blagoslovena si da je imaš…- napisala je jedna pratiteljica.

Ranije je objavila i fotografije s psima, a mali dlakavi ljubimci raznježili su pratitelje.

Foto: Instagram/Schreenshoot

Nina već neko vrijeme uživa u odmoru na Hvaru, a na društvenim mrežama  nedavno je otkrila kako ju je posjetio i izbornik Zlatko Dalić.

- Kad u goste dođe najbolji onda je red da se posluži sve najbolje za Zlatka Dalića - napisala je tada pjevačica ispod objave.

Foto: Instagram

