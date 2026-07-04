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GLAZBENA DIVA

FOTO Nina Badrić slavi 54. rođendan, pogledajte kako se mijenjala naša slavna pjevačica

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić, danas slavi 54. rođendan. U više od tri desetljeća dugoj i bogatoj karijeri, pjevačica rođena u Zagrebu postala je sinonim za snažan vokal, emotivne balade i bezvremenske hitove koji su obilježili generacije.
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Zagreb: 4.7.1972. ro?ena pjeva?ica Nina Badri?
Glazbeni put Nine Badrić započeo je vrlo rano. Već s devet godina postala je članica proslavljenog dječjeg zbora "Zvjezdice", s kojim je proputovala svijet, stekla dragocjeno iskustvo i ispekla zanat. Njezin izniman talent nije mogao proći nezapaženo, pa je nakon sedam godina u zboru zakoračila u profesionalne vode kao prateći vokal nekima od najvećih domaćih bendova, poput Parnog valjka i Prljavog kazališta. | Foto: cagaljiv
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Glazbeni put Nine Badrić započeo je vrlo rano. Već s devet godina postala je članica proslavljenog dječjeg zbora "Zvjezdice", s kojim je proputovala svijet, stekla dragocjeno iskustvo i ispekla zanat. Njezin izniman talent nije mogao proći nezapaženo, pa je nakon sedam godina u zboru zakoračila u profesionalne vode kao prateći vokal nekima od najvećih domaćih bendova, poput Parnog valjka i Prljavog kazališta. | Foto: cagaljiv
Komentari 1

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