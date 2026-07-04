FOTO Nina Badrić slavi 54. rođendan, pogledajte kako se mijenjala naša slavna pjevačica

Pravi komercijalni proboj dogodio se 1997. godine s drugim albumom "Personality". Izdanje je postalo najprodavaniji album u Hrvatskoj te i iduće godine, a Nini je donijelo dva Porina – za najbolju žensku vokalnu izvedbu i najbolji album pop i zabavne glazbe, čime je zacementirala svoj status na sceni. Njezin talent prešao je i granice Hrvatske. Obradom pjesme "I'm So Excited" grupe The Pointer Sisters postigla je zapažen uspjeh u Italiji, što ju je potaknulo da snimi i album na engleskom jeziku. | Foto: galoicju