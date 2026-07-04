FOTO Nina Badrić slavi 54. rođendan, pogledajte kako se mijenjala naša slavna pjevačica

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, Nina Badrić, danas slavi 54. rođendan. U više od tri desetljeća dugoj i bogatoj karijeri, pjevačica rođena u Zagrebu postala je sinonim za snažan vokal, emotivne balade i bezvremenske hitove koji su obilježili generacije.
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Glazbeni put Nine Badrić započeo je vrlo rano. Već s devet godina postala je članica proslavljenog dječjeg zbora "Zvjezdice", s kojim je proputovala svijet, stekla dragocjeno iskustvo i ispekla zanat. Njezin izniman talent nije mogao proći nezapaženo, pa je nakon sedam godina u zboru zakoračila u profesionalne vode kao prateći vokal nekima od najvećih domaćih bendova, poput Parnog valjka i Prljavog kazališta.
| Foto: cagaljiv
Glazbeni put Nine Badrić započeo je vrlo rano. Već s devet godina postala je članica proslavljenog dječjeg zbora "Zvjezdice", s kojim je proputovala svijet, stekla dragocjeno iskustvo i ispekla zanat. Njezin izniman talent nije mogao proći nezapaženo, pa je nakon sedam godina u zboru zakoračila u profesionalne vode kao prateći vokal nekima od najvećih domaćih bendova, poput Parnog valjka i Prljavog kazališta.
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Foto: cagaljiv
Glazbeni put Nine Badrić započeo je vrlo rano. Već s devet godina postala je članica proslavljenog dječjeg zbora "Zvjezdice", s kojim je proputovala svijet, stekla dragocjeno iskustvo i ispekla zanat. Njezin izniman talent nije mogao proći nezapaženo, pa je nakon sedam godina u zboru zakoračila u profesionalne vode kao prateći vokal nekima od najvećih domaćih bendova, poput Parnog valjka i Prljavog kazališta.
| Foto: cagaljiv
Ključni trenutak za njezinu solo karijeru dogodio se početkom devedesetih, kada ju je, prema urbanoj legendi, u jednom butiku zapazio legendarni Dino Dvornik. Oduševljen njezinim glasom, Dvornik joj je otvorio vrata glazbene scene. Ubrzo je uslijedio prvi zapaženiji nastup na tadašnjoj Croviziji s pjesmom "Ostavljam te", a 1995. godine objavila je i debitantski album "Godine nestvarne". Ipak, šira publika ju je prigrlila zahvaljujući duetu "Ja sam vlak" s Emilijom Kokić, pjesmi koja je postala veliki hit i najavila dolazak nove zvijezde.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pravi komercijalni proboj dogodio se 1997. godine s drugim albumom "Personality". Izdanje je postalo najprodavaniji album u Hrvatskoj te i iduće godine, a Nini je donijelo dva Porina – za najbolju žensku vokalnu izvedbu i najbolji album pop i zabavne glazbe, čime je zacementirala svoj status na sceni. Njezin talent prešao je i granice Hrvatske. Obradom pjesme "I'm So Excited" grupe The Pointer Sisters postigla je zapažen uspjeh u Italiji, što ju je potaknulo da snimi i album na engleskom jeziku.
| Foto: galoicju
Uslijedili su albumi "Nina" (2000.), "Ljubav" (2003.) i "07" (2007.), koji su iznjedrili neke od njezinih najvećih hitova, poput "Nek ti bude kao meni", "Ako kažeš da me ne voliš", "Čarobno jutro" i "Dodiri od stakla".
| Foto: midzorsl
Surađivala je s brojnim domaćim i stranim glazbenicima, uključujući američkog R&B pjevača Montella Jordana. Godine 2012. ispunila joj se dugogodišnja želja da predstavlja Hrvatsku na Eurosongu, gdje je u Bakuu nastupila s moćnom baladom "Nebo". Iako se nije plasirala u finale, nastup je ostao zapamćen kao jedan od najemotivnijih te godine.
| Foto: puklavda
Iako je njezin profesionalni život uvijek bio pod povećalom javnosti, Nina Badrić svoj je privatni život nastojala držati podalje od reflektora. Poznato je da je od 2006. do 2012. godine bila u braku s poduzetnikom Bernardom Krasnićem, a o svojem ljubavnom statusu rijetko govori. Ne skriva svoju predanost vjeri, često posjećujući svetišta poput Lourdesa i Međugorja.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Svoj savršeni bijeg od svega pronašla je u Jelsi na Hvaru, gdje posjeduje stan uređen u minimalističkom, rustikalnom stilu koji odiše mediteranskim šarmom. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svog drugog doma u Jelsi na Hvaru, gdje uživa u "fjaki", čitanju knjiga i druženju s prijateljima, poput glumca Gorana Višnjića.
| Foto: puklavda
Društvo joj pravi i njezin psić, bijeli bišon Toto, koji je postao miljenik njezinih pratitelja. U rijetkim intervjuima otkrila je svoja razmišljanja o ljubavi, partnerstvu i majčinstvu, ističući kako bi voljela posvojiti dijete.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
- Važno mi je da je partner ostvaren u svom poslu, jer veza ne može funkcionirati ako se muškarac osjeća ugroženo kraj uspješne žene - izjavila je jednom prilikom, dodajući kako još uvijek vjeruje u ljubav za cijeli život i onaj jedan, sudbonosni susret koji sve mijenja.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
| Foto: zeljko hladika
Foto vucinoda
Foto galoicju
Foto midzorsl
Foto Davorin Visnjic/PIXSELL
Foto lukunize
Foto puklavda
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto puklavda
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram/Schreenshoot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram/Nina Badrić
Foto Instagram/Nina Badrić
Foto PIXSELL
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Luka Čop
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto instagram
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL.
Foto Josip Mikacic/PIXSELL.
Foto Filip Vukina
Foto Filip Vukina
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Radule Perisic