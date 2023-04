Nives Celzijus niti oblaci nisu omeli da se ispruži na terasi: 'Jesi li ti vidio mica macu?'

Nives Celzijus (41) otvorila je sezonu sunčanja na terasi svog zagrebačkog doma, iako su temperature ovih dana nešto niže. Tim povodom objavila je i nekoliko fotografija za svojih više od 400 tisuća fanova na Instagramu.

Nabacila je čak nekoliko poza i to u različitim modnim kombinacijama - trapericama, bikiniju pa i košulji. Svaki put istaknula je, naravno, svoje raskošne atribute na koje je malo tko ostao ravnodušan.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

Celzijus je fotkanje započela na crnom tabureu u ružičastom bikiniju i kratkoj košuljici iste boje. Na noge je nabacila bijele papuče s fiktivnim likom Hello Kitty, a kosu je ležerno raspustila da vijori na laganom vjetru.

Kada joj je tabure dosadio, prebacila se na ležaljku. Promijenila je pozu kako bi, osim bujne stražnjice, posunčala i dekolte. Ipak, treba sve ujednačiti.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

U jednom trenutku je, čini se, shvatila da je hladno za gaćice, pa je brzinski navukla traperice. Sudeći po komentarima, fanovi su ostali očarani svakim Nivesinim potezom.

'Vrh', 'Susjedi na aparatima', 'Nives ti si naša mica maca', 'O moj bože!', 'Prekrasna', pisali su joj.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

Inače, Nives je nedavno otkrila kako je privatno povučenija.

- Ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj - rekla je Celzijus za RTL.

