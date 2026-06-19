Ivana Knoll diplomirala je na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a bavi se i modnim dizajnom. Prije sedam godina počela je izrađivati i kupaće kostime, a prvi su bili u znaku kockica
EKSKLUZIVNO Knoll za 24sata o outfitu o kojem bruji cijeli svijet
Da je Ivana Knoll bila najveća senzacija na utakmicu između Engleske i Hrvatske, znaju već svi, a fotke njenoga korzeta koji je prekrio tek strateška mjesta obišle su cijeli svijet. Kako se i sama Knoll pohvalila, o njoj se ponovno raspisao i Daily Mail, pa smo najpoznatiju hrvatsku navijačicu pitali tko je autor korzeta koji je nosila.
- Hvala vam puno! Korzet sam sama napravila - rekla nam je Ivana, koja je inače diplomirala na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. U srijedu je u korzetu spremno pozirala ispred fotoobjektiva, a pored nje nisu imuni ostali niti engleski navijači.
Jedan je Englez u nevjerici gledao prizor ispred sebe. Sudeći prema izrazu njegova lica, na trenutak je možda zaboravio i na utakmicu zbog koje je stigao na stadion. No to nije bilo prvi put da je nekog 'omela'. Prije više od mjesec dana u Miamiju je, tijekom sprint kvalifikacija Formule 1, snimatelj Sky Sportsa na trenutak potpuno zaboravio na svoj posao dok je kroz paddock prošetala Ivana.
Inače, ovo nije prvi put da je Knoll izradila neki modni komad. Ova vatrena navijačica od 2019. ima i svoj brend kupaćih kostima pod nazivom Wearknolldoll, a neki od modela su u prepoznatljivom uzorku kockica.
Njen kupaći kostim nosila je i Renata Lovrinčević Buljan, a odjenula ga je upravo uoči okršaja s Englezima. Za svoj je badić dobila samo komplimente.
No Knoll u ponudi ima i druge badiće osim kockica - tako je u ponudi i kupaći s motivima Italije, Španjolske, SAD-a...
Osim toga, najvatrenijoj hrvatskoj navijačici ovo je već četvrto svjetsko prvenstvo.
- U Brazilu je bio loš rezultat, u Rusiji najbolji, Katar je za mene bio poseban - rekla je nedavno, a ranije je i sama priznala da će uz hrvatsku reprezentaciju ostati do kraja natjecanja.
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