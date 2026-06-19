EKSKLUZIVNO Knoll za 24sata o outfitu o kojem bruji cijeli svijet

Da je Ivana Knoll bila najveća senzacija na utakmicu između Engleske i Hrvatske, znaju već svi, a fotke njenoga korzeta koji je prekrio tek strateška mjesta obišle su cijeli svijet. Kako se i sama Knoll pohvalila, o njoj se ponovno raspisao i Daily Mail, pa smo najpoznatiju hrvatsku navijačicu pitali tko je autor korzeta koji je nosila.

- Hvala vam puno! Korzet sam sama napravila - rekla nam je Ivana, koja je inače diplomirala na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. U srijedu je u korzetu spremno pozirala ispred fotoobjektiva, a pored nje nisu imuni ostali niti engleski navijači.

Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

Jedan je Englez u nevjerici gledao prizor ispred sebe. Sudeći prema izrazu njegova lica, na trenutak je možda zaboravio i na utakmicu zbog koje je stigao na stadion. No to nije bilo prvi put da je nekog 'omela'. Prije više od mjesec dana u Miamiju je, tijekom sprint kvalifikacija Formule 1, snimatelj Sky Sportsa na trenutak potpuno zaboravio na svoj posao dok je kroz paddock prošetala Ivana.

SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, ovo nije prvi put da je Knoll izradila neki modni komad. Ova vatrena navijačica od 2019. ima i svoj brend kupaćih kostima pod nazivom Wearknolldoll, a neki od modela su u prepoznatljivom uzorku kockica.

Njen kupaći kostim nosila je i Renata Lovrinčević Buljan, a odjenula ga je upravo uoči okršaja s Englezima. Za svoj je badić dobila samo komplimente.

No Knoll u ponudi ima i druge badiće osim kockica - tako je u ponudi i kupaći s motivima Italije, Španjolske, SAD-a...

Osim toga, najvatrenijoj hrvatskoj navijačici ovo je već četvrto svjetsko prvenstvo.

KATAR 2022 - Ivana Knoll spremna za utakmicu protiv Maroka i osvajanje bronce | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U Brazilu je bio loš rezultat, u Rusiji najbolji, Katar je za mene bio poseban - rekla je nedavno, a ranije je i sama priznala da će uz hrvatsku reprezentaciju ostati do kraja natjecanja.