Obavijesti

Show

Komentari 11
SEKSI KORZET

EKSKLUZIVNO Knoll za 24sata o outfitu o kojem bruji cijeli svijet

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 7 min
EKSKLUZIVNO Knoll za 24sata o outfitu o kojem bruji cijeli svijet
2
SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivana Knoll diplomirala je na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a bavi se i modnim dizajnom. Prije sedam godina počela je izrađivati i kupaće kostime, a prvi su bili u znaku kockica

Admiral

Da je Ivana Knoll bila najveća senzacija na utakmicu između Engleske i Hrvatske, znaju već svi, a fotke njenoga korzeta koji je prekrio tek strateška mjesta obišle su cijeli svijet. Kako se i sama Knoll pohvalila, o njoj se ponovno raspisao i Daily Mail, pa smo najpoznatiju hrvatsku navijačicu pitali tko je autor korzeta koji je nosila.

SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
90
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Hvala vam puno! Korzet sam sama napravila - rekla nam je Ivana, koja je inače diplomirala na Grafičkom fakultetu u Zagrebu. U srijedu je u korzetu spremno pozirala ispred fotoobjektiva, a pored nje nisu imuni ostali niti engleski navijači.

Ivana Knoll pozirala uoči početka utakmice Engleska - Hrvatska
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
SVE PRŠTI OD SEKSEPILA Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio
Uh! Ivana Knoll uskočila u vruće hlačice, ni Englez joj nije odolio

Jedan je Englez u nevjerici gledao prizor ispred sebe. Sudeći prema izrazu njegova lica, na trenutak je možda zaboravio i na utakmicu zbog koje je stigao na stadion. No to nije bilo prvi put da je nekog 'omela'. Prije više od mjesec dana u Miamiju je, tijekom sprint kvalifikacija Formule 1, snimatelj Sky Sportsa na trenutak potpuno zaboravio na svoj posao dok je kroz paddock prošetala Ivana.

SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, ovo nije prvi put da je Knoll izradila neki modni komad. Ova vatrena navijačica od 2019. ima i svoj brend kupaćih kostima pod nazivom Wearknolldoll, a neki od modela su u prepoznatljivom uzorku kockica.

LUDNICA NA ULICAMA Svi su gledali u Ivanu Knoll! U oskudnom topiću sa šahovnicom 'zapalila' atmosferu u Dallasu
Svi su gledali u Ivanu Knoll! U oskudnom topiću sa šahovnicom 'zapalila' atmosferu u Dallasu

Njen kupaći kostim nosila je i Renata Lovrinčević Buljan, a odjenula ga je upravo uoči okršaja s Englezima. Za svoj je badić dobila samo komplimente.

No Knoll u ponudi ima i druge badiće osim kockica - tako je u ponudi i kupaći s motivima Italije, Španjolske, SAD-a...

Osim toga, najvatrenijoj hrvatskoj navijačici ovo je već četvrto svjetsko prvenstvo.

KATAR 2022 - Ivana Knoll spremna za utakmicu protiv Maroka i osvajanje bronce
KATAR 2022 - Ivana Knoll spremna za utakmicu protiv Maroka i osvajanje bronce | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- U Brazilu je bio loš rezultat, u Rusiji najbolji, Katar je za mene bio poseban - rekla je nedavno, a ranije je i sama priznala da će uz hrvatsku reprezentaciju ostati do kraja natjecanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas
SLAVI 65. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Sanje Grospić iz serije 'Naša mala klinika'? Evo kako glumica izgleda danas

Domaća glumica Dubravka Ostojić uspjela je sačuvati svoju privatnost daleko od očiju javnosti. Publika ju pamti po ulozi u seriji 'Naša mala klinika', no posljednjih godina rijetko se pojavljuje na događanjima. Danas slavi 65. rođendan, a pogledajte u galeriji kako se mijenjala.
FOTO Party u tangicama! Mama Renata se prisjetila kako je lani sa Žanamari uživala u ljetu
VRUĆA SNIMKA

FOTO Party u tangicama! Mama Renata se prisjetila kako je lani sa Žanamari uživala u ljetu

Renata Lovrinčević Buljan se na društvenim mrežama sjetila kako je sa svojom prijateljicom Žanamari uživala u ljetnim danima. Brčkale su se i smijale, a na sebi su imale minijaturne bikinije
Kapetan Švicarske ljubi pravu ljepoticu, a oboje su s Kosova
NAJVEĆA PODRŠKA

Kapetan Švicarske ljubi pravu ljepoticu, a oboje su s Kosova

Granit Xhaka kapetan je švicarske reprezentacije, a u braku je s influencericom Leonitom s kojom ima i troje djece. Jučer je Švicarska pobijedila reprezentaciju BiH rezultatom 4-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026