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KAKAV PRIZOR!

FOTO Nives Celzijus se okrenula u tangicama: 'Mislim da je vrijeme da operem prozore'

Prljavi prozori? Ma tko ih uopće primijeti kad Nives Celzijus izgleda ovako... U ljubičastom bikiniju okrenula se bočno, podigla ruku na kosu i snimila selfie koji je u prvi plan stavio njezine zanosne obline. Uz zrake sunca i pogled s balkona teško je bilo primijetiti išta drugo
FOTO Nives Celzijus se okrenula u tangicama: 'Mislim da je vrijeme da operem prozore'
Nives je cijelu priču začinila dozom humora... | Foto: instagram
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Nives je cijelu priču začinila dozom humora... | Foto: instagram
Komentari 1

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