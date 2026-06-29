FOTO Nives Celzijus se okrenula u tangicama: 'Mislim da je vrijeme da operem prozore'

Prljavi prozori? Ma tko ih uopće primijeti kad Nives Celzijus izgleda ovako... U ljubičastom bikiniju okrenula se bočno, podigla ruku na kosu i snimila selfie koji je u prvi plan stavio njezine zanosne obline. Uz zrake sunca i pogled s balkona teško je bilo primijetiti išta drugo
Nives je cijelu priču začinila dozom humora...
| Foto: instagram
Nives je cijelu priču začinila dozom humora... |
Foto: instagram
Nives je cijelu priču začinila dozom humora...
| Foto: instagram
- Mislim da je vrijeme da operem prozore - poručila je.
| Foto: Instagram
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| Foto: Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Kristijan Jalšić/Happy FM
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram