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NOVA LJUBAV?

Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom

Piše 24sata,
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Jakov Jozinović objavio snimku s broda pa 'pao' i poljubac s misterioznom djevojkom
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Foto: Instagram

Na svojim je društvenim mrežama objavio snimku s broda na kojem uživa u društvu. U jednom trenutku okreće kameru prema sebi pa se ljubi s misterioznom djevojkom

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Jakov Jozinović (20) trenutno je jedan od najpopularnijih glazbenika u regiji. Nastupe rasprodaje u rekordnom roku, a nedavno je objavio i svoj prvi album. No čini se da Vinkovčaninu cvate i na ljubavnom polju.

Foto: Instagram
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Naime, na svojim je društvenim mrežama objavio snimku s broda na kojem uživa u društvu. U jednom trenutku okreće kameru prema sebi pa se ljubi s misterioznom djevojkom. Video je brzo obrisan s društvenih mreža, a nije poznato je li slučajno objavljen ili se pjevač predomislio pa ga uklonio.

Foto: Instagram
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Podsjetimo, Jakov je nedavno dvije večeri zaredom održao koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani. Bili su to jedni od najiščekivanijih koncerata ove godine, a posebni su i po tome što je korištena pozornica 360°.

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