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POKAZALA BUJNE ADUTE

FOTO Nives objavila vruće fotke s mora! Skinula kratku haljinu i očarala u minijaturnom bikiniju

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus trenutno uživa u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini
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FOTO Nives objavila vruće fotke s mora! Skinula kratku haljinu i očarala u minijaturnom bikiniju
Nives Celzijus s fanovima je podijelila trenutke iz Opatije. | Foto: Instagram
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Nives Celzijus s fanovima je podijelila trenutke iz Opatije. | Foto: Instagram
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