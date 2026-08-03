FOTO Nives objavila vruće fotke s mora! Skinula kratku haljinu i očarala u minijaturnom bikiniju

Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus trenutno uživa u Opatiji, a sa svojim pratiteljima je podijelila trenutke s odmora. Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a onda je pokazala kako joj stoji bikini
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Nives Celzijus s fanovima je podijelila trenutke iz Opatije.
| Foto: Instagram
Nives Celzijus s fanovima je podijelila trenutke iz Opatije. |
Foto: Instagram
Nives Celzijus s fanovima je podijelila trenutke iz Opatije.
| Foto: Instagram
Prvo je pozirala u narančastoj haljinici, a nakon toga se skinula u bikini.
| Foto: Instagram
No bikini je jedva izdržao njen bujni dekolte.
| Foto: Instagram
S obzirom na temperature, Nives je i nedavno pozirala u bikiniju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Neki su ju tada ipak gledali u oči pa primijetili i kako je nešto drugačije s njezinim očima...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Nego, tko je percipirao kako se zove moja nova pjesma? - napisala je u opisu fotografija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je u kasnim večernjim satima Nives svoje pratitelje počastila malim videom sebe u ogledalu.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Obukla je badić i snimila kako joj pristaje.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Osim badića, pokazala je i tetovaže.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
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| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Maja Bota Strbe
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Kristijan Jalšić/Happy FM
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram