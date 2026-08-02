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Predsjednik u ljetnom izdanju: Milanović iznenadio modnim odabirom za filmski festival

Piše 24sata, HINA,
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Predsjednik u ljetnom izdanju: Milanović iznenadio modnim odabirom za filmski festival
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
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Sanja Musić Milanović izgledala je standardno elegantno u ružičastoj dugačkoj suknji, nježo ružičastoj košulji i balerinkama iste boje. No, predsjednik Zoran Milanović se pojavio u izdanju na koje nismo navikli

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U Vrboskoj na otoku Hvaru otvoren je 3. Vrboska Film Festival, a svečanom otvorenju u subotu navečer prisustvovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović, priopćeno je u nedjelju iz Ureda predsjednika.

Sanja Musić Milanović izgledala je elegantno u ružičastoj dugačkoj suknji, nježo ružičastoj košulji i balerinkama iste boje. Više pozornosti ovog je puta svojom modnom kombinacijom ipak privukao predsjednik koji se zbog visokih ljetnih temperatura za ovu prigodu odrekao standardnog odijela. Za Festival je odjenuo crnu polo majicu, kratke hlače do koljena sa džepovima sa strana i smeđe papuče. 

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Vrboska Film Festival je četverodnevnoi međunarodni festival kratkometražnog igranog i animiranog filma, koji uključuje i filmske radionice, aktivnosti za mlade te program za djecu. Ovogodišnje izdanje, koje se održava od 1. do 4. kolovoza, usmjereno je na promociju kratkog filma, novih autora i razvoj filmske publike, ali i na stvaranje dostupnog kulturnog sadržaja izvan velikih urbanih središta. Središnji dio programa čini natjecateljski izbor recentnih hrvatskih i međunarodnih kratkih igranih i animiranih filmova, a najbolji film dobit će festivalsku nagradu "Plava palma".

Nakon pozdravnog govora direktorice festivala Darije Stilin, u Ljetnom pop-up kinu Tvrđava, prostoru ispred crkve sv. Marije koji se tijekom festivala pretvara u otvoreno kino pod zvijezdama, prikazani su kratki filmovi "Poklon predsjednika Nixona" redatelja Igora Šeregija, "Rak samac" redateljice Beaux Salix, "Smrt-uvod" redatelja Martina Horvata, "Moja baka padobranka" redateljice Poline Piddubne i "SOS" redateljice Anite Morine.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Nakon projekcije filmova u Vrboskoj je održana i manifestacija Ples jedara, umjetnički performans i tradicijska manifestacija Udruge Lantina, u kojoj desetak drvenih jedrenjaka s latinskim jedrima "pleše" po uvali i imitira borbu s vjetrom uz svjetla reflektora i glazbu.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

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