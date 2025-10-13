FOTO Od Bona do 'Malcolma u sredini': Znate li koliko su ovi slavni muškarci zapravo visoki?

Brojni slavni muškarci godinama su tema svjetskih medija zbog svoje visine, a za neke od njih se ni danas ne zna koliko zaista broje centimetara. Prema istraživanju stanice Celebrity Heights, iznenađujući broj zvijezda zapravo je niži od očekivanja. Neki se koriste brojnim trikovima kako bi odali dojam visine, no nekima to nimalo ne smeta. Od Joea Pescija do Bruna Marsa, u galeriji saznajte koliko su slavne zvijezde zapravo visoke
"Dobri momci", "Casino" i "The Irishman" samo su neki od filmova u kojima je Joe Pesci briljirao. Zbog njegove pojave, mnogi misle da je viši nego što zaista je. U realnosti je visok 160 cm.
Uloge u kultnim filmovima "Lice s ožiljkom" i "Kum" odaju dojam da je Al Pacino puno veći, no u stvarnosti ima 165 cm.
Slavni Harry Potter Daniel Radcliffe odrastao je pred kamerama, a iako su mnogi pretpostavljali da će još rasti, stao je na 164 cm. Radcliffe se u intervjuima često šali na račun svoje visine.
Najpoznatija uloga Ramija Maleka je vjerojatna ona Freddieja Mercuryja u filmu "Bohemian Rhapsody". Glumac je u stvarnosti samo nešto niži od pokojne glazbene legende. Mercury je bio visok 175, a Malek ima 170 cm visine.
Tom Cruise se desetljećima u filmovima prikazuje kao puno viši muškarac. Mnogi su godinama nagađali koliko je zaista visok, a realnost je 172 cm.
Glumac i komičar Kevin Hart brendirao je već šale na račun svoje visine. Ne pomaže ni činjenica da na velikom platnu redovito glumi uz Dwaynea Johnsona te je razlika itekako očita. Har je visok 165 cm.
Davea Franca često uspoređuju sa starijim bratom, no razlika u visini više je nego očita. Posebno je bila očita kada su se zajedno pojavili u filmu "The Disaster Artist". Dave je utjelovio Grega Sestera koji je visok 185 cm, dok je glumac u stvarnosti visok tek 167 cm.
Ken Jeong proslavio se nakon filma "Mamurluk". Visok je 163 cm, a tu informaciju otkrio je tijekom svog stand-up nastupa jednom prilikom.
Filmovi "Kišni čovjek" i "Diplomac" učinili su ga jednom od najvećih holivudskih legendi. Na filmu Dustin Hoffman nikada ne djeluje nisko, no zapravo ima 164 cm.
Uloga "Hobita" Martinu Freemanu savršeno je pristala ako ćemo po visini. Sa 169 cm visine dobro se uklopio i u svoje ostale uloge.
Danny Devito primjer je kako napraviti čitavu karijeru zbog niskog rasta. S tek 147 cm visine, Devito je postao najpoznatiji niski glumac u Hollywoodu, što mu je priskrbilo brojne uloge.
Službeni izvori tvrde kako je Seth Green visok 163 cm, no izgleda da je ipak nešto niži. U intervjuu je 1993. godine otkrio da ima tek 159 cm. Kada su ga novinari znali pitati što bi volio promijeniti na sebi, uvijek je odgovor bila visina.
Bruno Mars je sa svojih 163 cm visine među nižim glazbenim zvijezdama. Kroz čitavu karijeru oblači se tako da zbog odjeće koju nosi djeluje viši.
Pjevač grupe U2, Bono Vox, već desetljećima drži čitave stadione diljem svijeta na nogama. Možda je zbog pozornice ili pojave, ali Bono je puno niži nego što mnogi misle. Ima 166 cm.
Glasan je i ima snažnu energiju, pogotovo na pozornici, a upravo zbog toga brojni obožavatelji misle da je glazbenik i glumac Jack Black viši. U realnosti je visok 168 cm.
Jonah Hill nedavno je zabrinuo mnoge transformacijom za novi film koji snima te je veoma smršavio. Tijekom karijere je gubio i dobivao na težini, a vjerojatno je to razlog zbog kojeg je teško procijeniti koliko za zaista visok. Njegova stvarna visina je 168 cm.
Elijah Wood je zahvaljujući svojoj visini sjajno odgovarao liku Froda iz "Gospodara prstenova" te se upisao u povijest filma. Istina, u filmu su ga još smanjili obzirom na to da je glumio hobita, a visok je 165 cm.
Leonard iz "Teorije velikog praska" nerijetko je stajao uz kolege iz serije, a time je bilo očito da je znatno niži u stvarnosti. Glumac Johnny Galecki visok je 165 cm.
Utjelovio je Marka Zuckerberga u filmu "The Social Network", a glumac Jesse Eisenberg visok je 170 cm, baš kao i osnivač Facebooka u stvarnom životu.
Glumac Luis Guzman briljira u svim žanrovima, od drame do komedije, a zbog svoje pojave se često doima višim. U stvarnosti ima 165 cm.
Aziz Ansari priznati je komičar, a sa svojih 167 cm nerijetko je među nižim kolegama iz branše.
Nije tajna da je George Constanza iz Seinfelda nizak, a glumac Jason Alexander ne bježi od toga da je visok tek 165 cm.
Pjevač Nick Jonas najviše vježba od svih Jonas Brothersa, a zbog isklesane figure mnogi su mislili da je viši nego što jest. Odjećom pokušava zavarati kamere, a zapravo ima 169,5 cm.
Dok su snimali "Igre gladi", Josh Hutcherson je često bio iza kolegice Jennifer Lawrence. Razlog tome je taj što je ona znatno viša od njega, a na ovaj se način stvarala iluzija da nije toliko nizak. Ima 165 cm.
Pjevač Marc Anthony ima snažnu karizmu na pozornici, zbog čega se stvara dojam da je puno viši. Zapravo je visok 168 cm.
Frankie Muniz postao je planetarno popularan zbog uloge u seriji "Malcolm u sredini". Odrastao je pred kamerama, a zapravo je narastao na 163 cm visine.
Emile Hirsch često je glumio u avanturističkim filmovima, zbog čega su obožavatelji imali dojam da je viši. Zapravo ima 165 cm.
Woody Allen je svojih 165 cm visine iskoristio da sve uloge upravo radi toga utjelovi baš onako kako je zamislio i sve je prilagodio tome.
