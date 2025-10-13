Obavijesti

IZNENADIT ĆETE SE!

FOTO Od Bona do 'Malcolma u sredini': Znate li koliko su ovi slavni muškarci zapravo visoki?

Brojni slavni muškarci godinama su tema svjetskih medija zbog svoje visine, a za neke od njih se ni danas ne zna koliko zaista broje centimetara. Prema istraživanju stanice Celebrity Heights, iznenađujući broj zvijezda zapravo je niži od očekivanja. Neki se koriste brojnim trikovima kako bi odali dojam visine, no nekima to nimalo ne smeta. Od Joea Pescija do Bruna Marsa, u galeriji saznajte koliko su slavne zvijezde zapravo visoke
Los Angeles Premiere Of Netflix's 'The Irishman'
"Dobri momci", "Casino" i "The Irishman" samo su neki od filmova u kojima je Joe Pesci briljirao. Zbog njegove pojave, mnogi misle da je viši nego što zaista je. U realnosti je visok 160 cm. | Foto: RE/PRESS ASSOCIATION
