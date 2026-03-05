Obavijesti

POZNATA SPLIĆANKA

FOTO Od 'Golih vijesti' do vijesti da postaje baka: Evo kako se mijenjala Gianna Apostolski

Poznata Splićanka Gianna Apostolski ovih je dana podijelila sretne vijesti. Objavila je kako će postati baka malene djevojčice. Giannu smo nekoć gledali u "Golim vijestima", a lani se vratila pred kamere. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Gianna Apostolski podijelila je najljepše vijesti. Otkrila će kako njen sin Dino postati otac malene djevojčice. | Foto: Instagram/Gianna Apostolski
