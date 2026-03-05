FOTO Od 'Golih vijesti' do vijesti da postaje baka: Evo kako se mijenjala Gianna Apostolski

Poznata Splićanka Gianna Apostolski ovih je dana podijelila sretne vijesti. Objavila je kako će postati baka malene djevojčice. Giannu smo nekoć gledali u "Golim vijestima", a lani se vratila pred kamere. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Gianna Apostolski podijelila je najljepše vijesti. Otkrila će kako njen sin Dino postati otac malene djevojčice.
| Foto: Instagram/Gianna Apostolski
|
Foto: Instagram/Gianna Apostolski
| Foto: Instagram/Gianna Apostolski
Postat će baka sa svojih 48 godina, a inače je dobro poznata domaćoj javnosti.
| Foto: NOVA TV
Gianna se proslavila kao voditeljica "Golih vijesti" u showbizz emisiji "Red Carpet".
| Foto: Instagram/Gianna Apostolski
Neko vrijeme se povukla iz javnosti, no odlučila je da je vrijeme za povratak pred kamere.
| Foto: Instagram/Gianna Apostolski
Na Novoj TV smo ju gledali u showu "Tko to tamo pjeva?" kao stalnu panelisticu.
| Foto: Instagram/Gianna Apostolski
Upravo u tom showu otkrila je kako joj je pravo ime Danica, a promijenila ga je jer joj je zvučalo starinski.
| Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Splićanka je u intervjuima komentirala kako je danas puno mirnija nego na početku karijere.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Sa svojim zaručnikom vodi vlastitu agenciju, a kaže kako bira projekte i ljude s kojima će raditi.
| Foto: NOVA TV
U galeriji pogledajte kako se Gianna Apostolski mijenjala kroz godine.
| Foto: Nova Tv
Foto Instagram/Gianna Apostolski
Foto Instagram/Gianna Apostolski
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Grgur Zucko/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/24sata