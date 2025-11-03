FOTO One su šokirale izjavama, osvajale pogledima i mijenjale igre! Sjećate li se ovih dama?

Večeras na RTL-u kreće nova sezona popularnog showa 'Ljubav je na selu', a gledatelji već s uzbuđenjem očekuju nove susrete, romantične iskre i nepredvidive zaplete. Uoči novih ljubavnih priča, prisjetili smo se bivših kandidatkinja koje su ostavile dubok trag u emisiji. One su se smijale, plakale, borile, sanjale i pritom uspijevale biti potpuno svoje. Neke su pronašle ljubav, druge sebe, treće novi život, a mnoge su se odvažile pokazati pred cijelom nacijom da ljubav ne poznaje granice ni godine.
Ines je u showu 'Ljubav je na selu' ljubav pokušala pronaći čak sedam puta, no nijedna prava osoba za nju još se nije pojavila.
Posljednji put gledali smo je kod farmera Radoslava Biskupovića.
- Moj princ na bijelom konju definitivno mora imati bademasto smeđe ili crne oči. Ove momke s plavim ili zelenim očima uopće ne doživljavam. Važno je da ima smeđu ili crnu kosu. Nije mi važna kakva je frizura - rekla je svojedobno Ines.
Nakon snimanja showa 'Ljubav je na selu' život joj se u potpunosti promijenio.
Studira teologiju na Katoličko bogoslovnom fakultetu, a priznala je kako uživa u životu te da sve stigne. A kako i ne bi kad je, kaže, odlično organizirana.
Na društvenim mrežama voli objavljivati svoje fotografije
'Zavodnica', pisali su joj ispod ove fotografije koju je objavila početkom svibnja
Foto Instagram
Irenu Slopšek posljednji smo put gledali u 16. sezoni showa, gdje je sreću tražila kod farmera Radoslava Biskupovića u Dugom Ratu.
Između njih se nije rodila ljubav, iako ju je Radoslav čak vodio na romantično putovanje. Ljubav je našla preko društvenih mreža, točnije s Frondom, kojeg je kasnije upoznala u Yaoundéu, glavnom gradu Kameruna.
- Bila sam tamo deset dana. Oduševila sam se. Svidjeli su mi se hrana, perike i kosa koja je puno jeftinija nego kod nas - otkrila nam je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu'.
Mjesecima su dijelili ljubav na daljinu. Strpljivo je čekala da joj se dragi preseli u Zagreb... Slala mu je poruke, šalila se, a on je odjednom postao hladan.
- Rekla sam mu da sam upoznala nekoga. Zanimalo me kako će reagirati, a njegova je reakcija bila napad na mene - da sam ja njegovoj curi pisala poruke i napadala je, a nisam to imala pojma. Dakle, tako sam saznala da ima nekoga, a ja ne volim biti druga, niti ne volim uzimati muškarca drugoj, a onda sam saznala da ima malo dijete - ispričala je u svibnju za RTL.
Nakon toga je počela razmišljati o razvodu.
- Pričala sam s policajcem i rekao mi je da moram na sud i predati zahtjev za razvod te da ćemo to riješiti bez problema jer nemamo ništa zajedničko. Znam kako u Hrvatskoj sve funkcionira, no nisam sigurna kad je ovako - govorila je.
Renata Šapina se u showu 'Ljubav je na selu' okušala dvaput.
Bila je kod farmera Milana Milinkovića te kod Zorana Stričevića.
Na farmi je šokirala sve izjavom kako ne radi ništa, a onda otkrila da je to zato što je njezina obitelj prije nekoliko godina osvojila jackpot na lutriji.
Nakon izlaska iz showa posvetila se društvenim mrežama na kojima je dijelila savjete, recepte, zabavne videe i fotke.
Stelu Pavičić gledali smo u showu 'Ljubav je na selu' kod farmera Tomislava Skejića.
Brzo su se zaljubili, bili u vezi pa se i vjenčali.
No brak nije potrajao.
Početkom kolovoza prošle godine otvorila je srce i ispričala kako je njezinoj ljubavi s Tomislavom Skejićem presudila Tomislavova sestra.
- Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan - rekla je tad Stela.
Također, Stela je ispričala kako je unaprijed rezervirala vilu u Bosni i Hercegovini za njih dvoje za doček Nove godine, ali Tomislavova sestra ponovno nije odustajala i inzistirala da ide s njima.
- Rezervirala sam to za nas, za dvije osobe da bude romantično putovanje jer ionako imamo malo zajedničkog vremena. Želim biti s njim, a on svugdje pokušava ugurati nju s nama - rekla je i dodala kako ga je sestra čak vodila i u striptiz klubove.
- To je bolesno, nije mi to ni rekao. Kad smo prekinuli je objavio fotografije sa sestrom iz striptiz kluba - rekla je Stela.
Bila je duboko povrijeđena.
- Ja sam njega zbilja voljela, brinula sam se za njega, bojala za njega. Nisam nikada lošu riječ rekla protiv njega, toliko smo toga prošli zajedno i onda ovo napravi zbog takve neke - priznala je tad Stela u suzama.
Diplomiranoj pravnici i likovnoj umjetnici pravo ime je Danijela (48), dok svoje prezime taji.
Ima nekoliko alter ega, a voli se transformirati u pravnicu, opaticu, preformericu , umjetnicu, političarku, dijete šume
U javnosti se već pojavljivala kao Ivanka Milutinović, Vita Maslačak, Željka K. Esperanza, Milena Kobajashi ex Karađorđević i umjetnica Dan Phillip.
U 'Ljubav je na selu' prvi put se pojavila 2014. godine kao Vita Maslačak, a odabrao ju je farmer Danko Bezmalinović, brački Chuck Norris. No, nažalost, on ju nije uspio oduševiti.
U show se zatim vratila 2020. pod imenom Ivanka Milutinović, a te godine imala je priliku upoznati mladog farmera Josipa, ali ni on nije bio onaj pravi.
U 13. sezoni pojavila se kao Milena Kobajashi ex Karađorđević.
Milena je tad ljubila farmera Nevena Landeku, ali ta ljubav nije dugo opstala.
Simpatična Bahra Zahirović pet puta sudjelovala je u RTL-ovu showu.
Prvo se prijavila kod Domina Santra u internacionalnu sezonu showa, ali prvi spoj nije dobro prošao. Bila je zatim na imanju kod Valtera Krastića i Marijana Cerovca, no nije imala sreće. Nakon toga gledali smo je i na farmi Stjepana Runtasa.
- Ne bih htjela osuđivati nikoga, ali Valter mi je bio najbolji dosad. Nedavno sam mu poslala poruku, ali nije mi se javio, no čujemo se ponekad - priznala je Bahra za RTL.
Njezine izjave i komentari postali su viralni. Od svojih teorija o muškarcima, demonstracija vještina samoobrane i priča o supermoćima procjenjivanja drugih, nema toga o čemu nije progovorila.
- Ja Bahra kao Bahra još očekujem muškarca. Znači, primitivan muškarac me ne zanima. Mora biti vrhunske kvalitete, uredan, pun kvalitete čistoće, lijepog oblačenja. U prvom redu, pristup, što mi je bitnije od svega, dobar kavalir, džentlmen, mora biti kvalitetan u ljubavi, a ne neki mlitavac. Ja volim kvalitetu jer sam još uvijek kvalitetna žena - rekla je svojevremeno za RTL.
