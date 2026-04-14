FOTO Oni su utjelovili omiljene likove u seriji 'U dobru i zlu'

U utorak i srijedu emitirat će se posljednje dvije epizode popularne domaće serije 'U dobru i zlu'. Likove koje su mnogi voljeli, ali i mrzili, utjelovili su glumci poput Filipa Jurčića, Mirne Medaković, Ksenije Pajić, Momčila Otaševića...
Filip Juričić utjelovio je Veljka Sriću.
| Foto: Matko Stankovic
Foto: Matko Stankovic
| Foto: Matko Stankovic
Veljko je uspješan poduzetnik koji vodi građevinsku firmu sa svojim najboljim prijateljem Slavenom. U studentskim danima poznao je svoju suprugu Ivanu, studenticu medicine.
| Foto: Jeffrey Jemric
Njihov brak temelji se na harmoniji i svakodnevici, a imaju blizance, Jakova i Niku. Veljkova glavna životna ambicija je biti dobar otac i brinuti se za obitelj. Međutim, Veljko vodi dvostruki život.
| Foto: NOVA TV
Na poslovnom putu u Bosni upoznaje Marinu, profesionalnu cheficu, i s njom započinje vezu. Kada sazna da je Marina trudna, odlučuje se oženiti je, i tako se nađe u dva braka istodobno.
| Foto: NOVA TV
Mirna Medaković Stepinac glumi Marinu Sriću.
| Foto: Nova Tv
Snažna i samostalna žena, upoznala je Veljka dok je on radio na terenu u BiH. Ponosna je na njegovu radišnost i uspjeh, nikada mu ne zamjerajući što ga često nema kod kuće.
| Foto: Nova TV
Nakon što sazna da Veljko ima drugu ženu, Marina prolazi kroz šok i želju za osvetom, ali na kraju donosi pragmatičnu odluku
| Foto: Matko Stankovic
Iva Mihalić glumi Ivanu Oreb Sriću.
| Foto: PROMO
Stručnjakinja za bračnu terapiju koja je nakon studija medicine i specijalizacije iz psihijatrije preusmjerila svoju karijeru na psihoterapiju. U svojoj privatnoj ordinaciji postala je najviši autoritet za bračnu terapiju u regiji.
| Foto: NOVA TV
Posebno je slaba na sina Jakova, kojem često oprašta više nego drugima.
| Foto: Matko Stankovic
Nakon što je javnost saznala za bračni brodolom, pacijenti su prestali tražiti njezine usluge, što je dovelo do raspada karijere i obitelji.
| Foto: Matko Stankovic
Legendarna Ksenija Pajić utjelovila je Divnu Sriću, Veljkovu majku.
| Foto: NOVA TV
Ona voli svog sina više od svega i ponosi se njegovim uspjehom. Veljko se prema njoj odnosi zaštitnički i voli joj udovoljiti, a ona to ponekad koristi.
| Foto: NOVA TV
Nakon što se sazna za Veljkovu tajnu, učinit će sve da ponovo stekne povjerenje svojih unuka.
| Foto: NOVA TV
Jakova Sriću utjelovio je Toma Medvešek.
| Foto: NOVA TV
Veljkov i Ivanin sin te Nikin blizanac. Buntovnik i vječni student koji stalno mijenja fakultete. Iako je pametan, nezreo je i nesiguran, te je skoro završio medicinu, ali je odustao.
| Foto: Nova TV
Ima težak odnos s ocem, svjestan da je razočaranje, dok je njegova sestra Nika očeva miljenica. Unatoč tome, Jakov i Nika su vrlo bliski i vjeruju jedno drugome.
| Foto: Jeffrey Jemric
Niku Benčić glumi Lana Ujević Telenta
| Foto: NOVA TV
Kći Veljka i Ivane, blizanka Jakova, te Tomina supruga. Od malih nogu pokazivala je izvrsnost u svemu što je radila, bila je odlična učenica, igrala tenis, voljela konje i svirala klavir.
| Foto: NOVA TV
Enes Vejzović glumi Josipa Praljka
| Foto: NOVA TV
Građevinski poduzetnik. Dobro povezan sa zagrebačkim podzemljem, iako je sam manje opasan od svojih suradnika.
| Foto: NOVA TV
U ljubavi je Joco otvorenog srca, čak i naivan.
| Foto: Nova TV
Petru Majdak Praljak utjelovila je Katarina Baban
| Foto: NOVA TV
Jocina supruga i bivša ljubavnica Crnog
| Foto: Jeffrey Jemric
Vjeruje da će je Joco, kao zanosnu ljepoticu, držati kao kap vode na dlanu, dok će ona uživati u blagodatima braka s bogatim poduzetnikom
| Foto: Luka Dubroja
Marija Klanac glumi Unu Praljak
| Foto: Jeffrey Jemric
Jocina kćer jedinica. Odrasla je u mutnom miljeu zbog očevih poslova na rubu kriminala. Iako je Joco štitio obitelj od svojih aktivnosti, Una je navikla dobiti što želi, nesvjesno računajući na tatinu zaštitu.
| Foto: NOVA TV
Foto NOVA TV
Tanja Smoje glumi Ružicu Ninčević
| Foto: NOVA TV
Jocina knjigovotkinja, a ujedno i sestra njegove pokojne supruge koja je stradala u prometnoj nesreći. Bez vlastite obitelji, Joco i Una su joj sve na svijetu, a ona je i njegova desna ruka u poslu.
| Foto: NOVA TV
Slavko Poje je Veljkov najbolji prijatelj. Utjelovio ga je Igor Kovač.
| Foto: Nova TV
Zvonimir Crnogorac 'Crni', jedan je od glavnih kriminalaca u građevinskom svijetu, službeno investitor, a neslužbeno kamatar.
| Foto: NOVA TV
Utjelovio ga je Momčilo Otašević.
| Foto: Nova TV
Foto NOVA TV
Toma Benčić je tjelesni čuvar Zvonimira Crnogorca 'Crnog' i Nikin suprug.
| Foto: NovaTV
Utjelovio ga je Filip Detelić.
| Foto: Nova TV
Jelena Miholjević glumi Sanju Šimat, kućnu pomoćnicu u obitelji Srića.
| Foto: NOVA TV
Vrlo je dobro upućena u kućanstvo i obiteljski život obitelji
| Foto: NOVA TV
Lena Medar glumi Lorenu Šimat
| Foto: Nova TV
Od malena je naviknuta na neimaštinu i naučila je da se mora sama snalaziti jer joj nitko neće ništa servirati na pladnju.
| Foto: NOVA TV
Poznaje Veljkovu obitelj od djetinjstva i odrasla je s Nikom i Jakovom
| Foto: NOVA TV
Martina Stjepanović Meter utjelovila je Zrinku Oreb, Ivaninu mlađu sestru.
| Foto: NOVA TV
Iako se često sukobljavaju, Zrinka se ne boji otvoreno suprotstaviti Ivani i reći joj stvari koje se drugi ne usuđuju.
| Foto: NOVA TV
Foto NovaTV
Foto Jeffrey Jemric
Foto Jeffrey Jemric
Foto Jeffrey Jemric
Foto NOVA TV
Foto NOVA TV
Foto NOVA TV
Foto Nova TV
Foto Nova TV
Foto NOVA TV
Foto Nova TV