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FOTO Operacije su učinile svoje: Pogledajte kako Meg Ryan sad izgleda, svi joj komentiraju lice

HRT večeras prikazuje film 'Francuski poljubac' iz 1995. godine, a glavnu ulogu u njemu ima Meg Ryan. No, mnogi su danas razočarani njezinim izgledom koji se potpuno promijenio zbog estetskih korekcija...
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FOTO Operacije su učinile svoje: Pogledajte kako Meg Ryan sad izgleda, svi joj komentiraju lice
Film Francuski poljubac prikazuje se večeras, 25. srpnja na Prvom programu u 20:15. | Foto: HRT
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Film Francuski poljubac prikazuje se večeras, 25. srpnja na Prvom programu u 20:15. | Foto: HRT
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