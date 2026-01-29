Obavijesti

VODILA BITKU S TEŽINOM

FOTO Oprah su često ismijavali zbog izgleda, a danas je 50 kila mršavija: Evo kako se mijenjala

Oprah Winfrey jedna je od najpoznatijih voditeljica na svijetu. "The Oprah Winfrey Show" vodila je od 1986. do 2011. godine kroz 25 sezona, bavila se glumom, za svoj rad je dobila brojne nagrade, a još danas ju smatraju jednom od najutjecajnijih žena na svijetu. Proteklih godina pažnju plijeni i promjenom na težini, a voditeljica ne skriva da je koristila lijekove za mršavljenje. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Oprah Winfrey rođena je 29. siječnja 1954. godine u američkom Mississippiju. Tijekom odrastanja seksualno su ju napastovali članovi obitelji s majčine strane, zbog čega se preselila ocu u Nashville. | Foto: Oprah/Instagram
