FOTO Oprah su često ismijavali zbog izgleda, a danas je 50 kila mršavija: Evo kako se mijenjala

Oprah Winfrey jedna je od najpoznatijih voditeljica na svijetu. "The Oprah Winfrey Show" vodila je od 1986. do 2011. godine kroz 25 sezona, bavila se glumom, za svoj rad je dobila brojne nagrade, a još danas ju smatraju jednom od najutjecajnijih žena na svijetu. Proteklih godina pažnju plijeni i promjenom na težini, a voditeljica ne skriva da je koristila lijekove za mršavljenje. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Oprah Winfrey rođena je 29. siječnja 1954. godine u američkom Mississippiju. Tijekom odrastanja seksualno su ju napastovali članovi obitelji s majčine strane, zbog čega se preselila ocu u Nashville.
U Nashvilleu je završila srednju školu te je na fakultetu upisala komunikacije. U to je vrijeme počela raditi na lokalnom radiju i televiziji. Godine 1976. je u Baltimoreu dobila svoj prvi TV show. Nije prošlo dugo i preselila se u Chicago zbog bolje poslovne ponude.
Pokrenula je "The Oprah Winfrey Show" 1986. te je postala prva crnkinja koja je vodila emisiju na nacionalnoj televiziji. Emisija je imala 25 sezona, tijekom kojih je Oprah dobila svjetsku popularnost.
Njezin show emitiran je na više od 120 kanala te je imao publiku od čak 10 milijuna ljudi. Već u prvoj godini show je zaradio preko 125 milijuna dolara.
Nastojala je izbjegavati tabloidne teme, što ju je učinilo najpopularnijom voditeljicom među zvijezdama. Tog se principa držala do samoga kraja. "The Oprah Winfrey Show" emitirao se u preko 100 zemalja svijeta.
U posljednjoj sezoni emisije, Oprah je otkrila vlastitu tajnu. Publika je tada saznala da slavna voditeljica ima polusestru Patriciju rođenu 1963. godine. U to je vrijeme Oprah živjela s ocem i imala je devet godina. Patricia je živjela u sirotištima čitavo djetinjstvo, a majka ju nije htjela ni upoznati.
Oprah je tijekom bogate karijere osvojila niz nagrada za svoj rad, bavila se glumom te je pokrenula nekoliko uspješnih tvrtki. Poznata je pod nadimkom "Kraljica medija".
Slavna voditeljica je prije dvije i pol godine počela koristiti GLP-1 lijekove za regulaciju težine, a dugo se borila s bolestima povezanima s težinom. Govorila je i kako su ju ismijavali radi težine. Danas je 50 kila mršavija. Oprah priznaje da je godinama vjerovala kako je sve stvar discipline.
- Mislila sam da je sve u disciplini i snazi volje. Prestala sam se kriviti - kaže.
Godinama nisam htjela ni izgovoriti riječ pretilost jer mi je zvučala kao gubitak kontrole - priznaje. No promijenilo se kad je shvatila da 'prejedanje nije uzrok pretilosti, nego pretilost može poticati prejedanje'.
Lijek naziva 'alatom' koji pomaže utišati te signale u mozgu. Injekcije najčešće uzima jednom tjedno, a nuspojave opisuje kao blage. Poručila je svima da se prestanu kriviti zbog pretilosti.
- Ako imate pretilost u svom ‘genetskom bazenu’, želim da znate da to nije vaša krivnja. Prestanite kriviti sebe zbog gena i okoline koju ne možete kontrolirati - poručuje.
Oprah je u vezi s Stedmanom Grahamom još od sredine 80-ih. Par se zaručio 1992. godine, no nikada se nisu vjenčali. Voditeljica je često isticala kako djece nema vlastitom odlukom.
U nastavku galerije pogledajte kako se voditeljica mijenjala kroz godine.
