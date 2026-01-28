Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV

Nova TV ovog vikenda posebno će razveseliti ljubitelje domaćih serija. U nedjelju, 1. veljače, vraćaju se omiljeni “Kumovi” i hit serija “U dobru i zlu”, s novim epizodama ispunjenim dramatičnim događajima, snažnim emocijama i životnim preokretima.

Glumica Daria Lorenci Flatz, koja utjelovljuje Jadranku u Kumovima, ususret novim epizodama otkriva neke detalje sa snimanja.

"Vinko i ja ulazimo u nove izazove našeg odnosa. Pred mojim likom su situacije koje će iz nje izvući ono najintenzivnije i najstrastvenije. Bit će vrlo sočno i napeto, a gledatelji će Jadranku vidjeti u jednom sasvim drugom izdanju".

Foto: Luka Dubroja

Pred dobro poznatim likovima nalaze se emotivni lomovi i odluke koje neće biti moguće izbjeći, dok će dolazak novih lica dodatno uzdrmati ionako napetu svakodnevicu. Hoće li se Martin ponovno kandidirati za načelnika i hoće li Macani uspjeti zataškati aferu hotela, gledatelji će doznati u novoj epizodi već ove nedjelje.

Iste večeri, nakon Kumova, vraća se i dramska hit-serija "U dobru i zlu"! Nakon što je Crni izbacio Veljkovu obitelj iz njihova doma, napetosti kulminiraju brutalnim obračunom čije će posljedice tek postati vidljive. Iako će neka pitanja napokon dobiti odgovore, otvorit će se nove sumnje i novi problemi.

Foto: Luka Dubroja

"Možda mi bude drago što majka ide, a možda ne. To je kompleksan odnos od samog početka koji će se dodatno zakomplicirati. Baš kad pomisli da se život malo smirio, Petrina mama se vraća i unosi novi nemir", najavljuje glumica Katarina Baban, koja utjelovljuje Petru Majdak.

Nakon nasilnog sukoba Veljko završava u bolnici, a njegova sudbina visi o niti, dok se Damjan suočava s bolnom istinom o svojoj ljubavi, a Joco shvaća da bi Crni mogao ostati nekažnjen te traži pomoć kako bi ga jednom zauvijek zaustavili.

Nove epizode omiljenih domaćih serija, ne propustite od ove nedjelje na Novoj TV!