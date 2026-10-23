FOTO Osam godina od filmskog hita: Pogledajte kako su glumci 'skinuli' članove benda Queen

Legendarni britanski bend Queen, koji je svojim bezvremenskim hitovima osvojio milijune obožavatelja diljem svijeta, 2018. godine dobio je svoju filmsku priču. Biografski film "Bohemian Rhapsody" donio je priču o usponu jednog od najvećih rock bendova svih vremena, a slavne glazbenike utjelovili su Rami Malek kao Freddie Mercury, Gwilym Lee kao Brian May, Ben Hardy kao Roger Taylor i Joseph Mazzello kao John Deacon.
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Film "Bohemian Rhapsody" ponovno je probudio zanimanje za glazbu Queena i osvojio publiku diljem svijeta, zaradivši više od 900 milijuna dolara te četiri Oscara, među kojima i onaj za najboljeg glavnog glumca koji je pripao Ramiju Maleku. Osim glazbe i priče o jednom od najkarizmatičnijih frontmena u povijesti, posebnu pozornost privukla je nevjerojatna fizička sličnost glumaca s glazbenicima koje su utjelovili.
| Foto: Profimedia
Film "Bohemian Rhapsody" ponovno je probudio zanimanje za glazbu Queena i osvojio publiku diljem svijeta, zaradivši više od 900 milijuna dolara te četiri Oscara, među kojima i onaj za najboljeg glavnog glumca koji je pripao Ramiju Maleku. Osim glazbe i priče o jednom od najkarizmatičnijih frontmena u povijesti, posebnu pozornost privukla je nevjerojatna fizička sličnost glumaca s glazbenicima koje su utjelovili. |
Foto: Profimedia
Film "Bohemian Rhapsody" ponovno je probudio zanimanje za glazbu Queena i osvojio publiku diljem svijeta, zaradivši više od 900 milijuna dolara te četiri Oscara, među kojima i onaj za najboljeg glavnog glumca koji je pripao Ramiju Maleku. Osim glazbe i priče o jednom od najkarizmatičnijih frontmena u povijesti, posebnu pozornost privukla je nevjerojatna fizička sličnost glumaca s glazbenicima koje su utjelovili.
| Foto: Profimedia
Od prepoznatljivih frizura i odjevnih kombinacija do pokreta na pozornici, filmska četvorka potrudila se što vjernije dočarati originalne članove Queena. Povodom osme godišnjice premijere filma prisjetili smo se koliko su uspješno glumci "skinuli" slavne rock zvijezde i usporedili njihove filmske transformacije s originalima.
| Foto: Photo Credit: Alex Bailey
Jedna od najvećih zanimljivosti uoči premijere filma "Bohemian Rhapsody" bila je nevjerojatna fizička sličnost Ramija Maleka i legendarnog Freddieja Mercuryja. Već su prve fotografije sa snimanja izazvale oduševljenje obožavatelja Queena, a glumac je zahvaljujući pažljivo rekonstruiranim odjevnim kombinacijama, prepoznatljivim brkovima i umjetnim zubima gotovo potpuno poprimio izgled slavnog frontmena.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION/PROFIMEDIA
No, Malekova transformacija nije se zaustavila samo na fizičkom izgledu. Glumac je uspješno dočarao Mercuryjeve karakteristične pokrete, samouvjereno držanje i nevjerojatnu energiju na pozornici, posebno u scenama koncertnih nastupa.
| Foto: Netflix/Imdb/Promo
Njegova uvjerljiva interpretacija jednog od najkarizmatičnijih pjevača svih vremena oduševila je publiku i kritičare, a donijela mu je i Oscara za najboljeg glavnog glumca.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Brian May, legendarni gitarist Queena, jedan je od osnivača benda kojem se početkom sedamdesetih pridružio Freddie Mercury. Osim što su zajedno stvarali neke od najvećih rock hitova svih vremena, May i Mercury bili su i bliski prijatelji. Gitarist je godinama nakon Mercuryjeve smrti otvoreno govorio o tome koliko mu nedostaje.
| Foto: David Plastik
U intervjuu za Telegraph 2011. godine priznao je da gotovo ne prođe dan, a da ne pomisli na njega. Iako mu je nekoć bilo previše bolno čak i razgovarati o preminulom prijatelju, s vremenom je pronašao utjehu u osjećaju da je Freddie i dalje dio njihovih života.
| Foto: Bernd Weiﬂbrod/DPA
U filmu "Bohemian Rhapsody" Briana Maya utjelovio je velški glumac Gwilym Lee, koji je posebnu pozornost privukao nevjerojatnom sličnošću sa slavnim gitaristom. Zahvaljujući prepoznatljivoj kovrčavoj kosi, odjevnim kombinacijama i pažljivo uvježbanim pokretima na pozornici, Lee je uspješno dočarao jednog od najvažnijih članova Queena.
| Foto: Photo Credit: Alex Bailey
Roger Taylor, legendarni bubnjar Queena, bio je jedan od osnivača benda Smile, u kojem je svirao zajedno s Brianom Mayem prije nego što im se pridružio Freddie Mercury. Budući frontmen nekoliko je puta gledao njihove nastupe i postao veliki obožavatelj, a njihov susret označio je početak priče o jednom od najvećih rock bendova svih vremena.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Nakon Mercuryjeve smrti Taylor je nastavio uspješnu samostalnu karijeru, surađivao s brojnim glazbenicima te i dalje nastupa s Mayem pod imenom Queen.
| Foto: Profimedia
U filmu "Bohemian Rhapsody" Rogera Taylora utjelovio je britanski glumac Ben Hardy, koji je za potrebe uloge morao savladati sviranje bubnjeva. Osim što je vjerno dočarao Taylorov prepoznatljiv izgled, uključujući njegovu plavu kosu i stil odijevanja iz sedamdesetih godina, Hardy je posebnu pozornost posvetio njegovim pokretima i energiji tijekom nastupa.
| Foto: YouTube/screenshot
John Deacon, basist Queena i autor velikog hita "Another One Bites the Dust", bio je posljednji član koji se pridružio legendarnoj četvorci. Iako je često bio najpovučeniji član benda, njegov doprinos glazbenom uspjehu Queena bio je iznimno važan.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
S bendom je nastupao sve do smrti Freddieja Mercuryja, nakon čega se postupno povukao iz javnosti. Glazbenu karijeru službeno je završio 1997. godine, a za razliku od Briana Maya i Rogera Taylora, nije sudjelovao u kasnijim okupljanjima i koncertnim projektima Queena.
| Foto: Profimedia
U filmu "Bohemian Rhapsody" Johna Deacona utjelovio je američki glumac Joseph Mazzello, kojeg je publika još kao dječaka upoznala u filmskom hitu "Jurski park". Za ulogu slavnog basista Mazzello je prošao fizičku transformaciju, a uz karakterističnu frizuru i odjevne kombinacije uspješno je dočarao Deaconovu mirniju i suzdržaniju osobnost.
| Foto: YouTube/screenshot
Mary Austin bila je jedna od najvažnijih osoba u životu Freddieja Mercuryja, njegova velika ljubav, bliska prijateljica i osoba kojoj je bezuvjetno vjerovao. Par se zaručio 1973. godine, no njihova je romantična veza završila nekoliko godina kasnije, nakon što joj je Mercury priznao da je biseksualan. Unatoč prekidu, ostali su iznimno bliski sve do njegove smrti 1991. godine, a Mary se o njemu brinula tijekom posljednjih godina njegova života.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Koliko mu je značila, Mercury je otkrio u intervjuu 1985. godine, kada je priznao da je nijedan od njegovih partnera nikada nije mogao zamijeniti. Smatrao ju je svojom izvanbračnom suprugom, a njihov odnos svojevrsnim brakom utemeljenim na međusobnom povjerenju.
| Foto: YouTube/screenshot
U filmu "Bohemian Rhapsody" Mary Austin utjelovila je britanska glumica Lucy Boynton, koja je uspješno dočarala njezinu važnu ulogu u Mercuryjevu privatnom životu. Njezina interpretacija prikazala je ljubavnu priču koja je s vremenom prerasla u duboko i neraskidivo prijateljstvo, a posebnu pozornost privukla je i vjerna rekonstrukcija Maryna izgleda, frizura i modnog stila iz sedamdesetih godina.
| Foto: Youtube/Screenshoot
John Reid bio je poznati glazbeni menadžer koji je 1975. godine preuzeo brigu o karijeri Queena, u vrijeme kada je već zastupao Eltona Johna. Njegovo iskustvo i poznanstva u glazbenoj industriji pomogli su bendu tijekom razdoblja velikog međunarodnog uspjeha. Suradnja je završila 1978. godine, kada su članovi Queena odlučili preuzeti veću kontrolu nad vlastitom karijerom.
| Foto: Profimedia
U filmu "Bohemian Rhapsody" Johna Reida utjelovio je irski glumac Aidan Gillen, poznat po ulozi Pet yra Baelisha, odnosno Littlefingera, u popularnoj seriji "Igra prijestolja". Gillen je dočarao menadžera koji je imao važnu ulogu u Queenovu usponu, a njegov lik u filmu prikazuje i poslovne odnose te izazove s kojima se bend suočavao na putu do svjetske slave.
| Foto: YouTube/screenshot
Foto Twitter/Screenshot/kolaž