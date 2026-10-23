FOTO Osam godina od filmskog hita: Pogledajte kako su glumci 'skinuli' članove benda Queen

Mary Austin bila je jedna od najvažnijih osoba u životu Freddieja Mercuryja, njegova velika ljubav, bliska prijateljica i osoba kojoj je bezuvjetno vjerovao. Par se zaručio 1973. godine, no njihova je romantična veza završila nekoliko godina kasnije, nakon što joj je Mercury priznao da je biseksualan. Unatoč prekidu, ostali su iznimno bliski sve do njegove smrti 1991. godine, a Mary se o njemu brinula tijekom posljednjih godina njegova života. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija