Obavijesti

Galerija

Komentari 0
'BOHEMIAN RHAPSODY'

FOTO Osam godina od filmskog hita: Pogledajte kako su glumci 'skinuli' članove benda Queen

Legendarni britanski bend Queen, koji je svojim bezvremenskim hitovima osvojio milijune obožavatelja diljem svijeta, 2018. godine dobio je svoju filmsku priču. Biografski film "Bohemian Rhapsody" donio je priču o usponu jednog od najvećih rock bendova svih vremena, a slavne glazbenike utjelovili su Rami Malek kao Freddie Mercury, Gwilym Lee kao Brian May, Ben Hardy kao Roger Taylor i Joseph Mazzello kao John Deacon.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Rami Malek
Film "Bohemian Rhapsody" ponovno je probudio zanimanje za glazbu Queena i osvojio publiku diljem svijeta, zaradivši više od 900 milijuna dolara te četiri Oscara, među kojima i onaj za najboljeg glavnog glumca koji je pripao Ramiju Maleku. Osim glazbe i priče o jednom od najkarizmatičnijih frontmena u povijesti, posebnu pozornost privukla je nevjerojatna fizička sličnost glumaca s glazbenicima koje su utjelovili. | Foto: Profimedia
1/22
Film "Bohemian Rhapsody" ponovno je probudio zanimanje za glazbu Queena i osvojio publiku diljem svijeta, zaradivši više od 900 milijuna dolara te četiri Oscara, među kojima i onaj za najboljeg glavnog glumca koji je pripao Ramiju Maleku. Osim glazbe i priče o jednom od najkarizmatičnijih frontmena u povijesti, posebnu pozornost privukla je nevjerojatna fizička sličnost glumaca s glazbenicima koje su utjelovili. | Foto: Profimedia
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026