FOTO Osvojila je Hollywood i glazbu te je privatni život dugo skrivala, evo kako se mijenjala

Queen Latifah proslavila se kao glazbenica i glumica, imala je svoj talk show, a javnost je nerijetko intrigirala privatnim životom, o kojem je progovorila tek prije nekoliko godina nakon dužeg nagađanja. Danas slavi 56. rođendan.
Rođena kao Dana Elaine Owens 18. ožujka 1970. u Newarku, Queen Latifah izrasla je u jednu od najutjecajnijih umjetnica svoje generacije. Poznata po snažnim društvenim porukama, glumačkom talentu i jedinstvenom glazbenom izričaju, Latifah je tijekom desetljeća izgradila impresivnu karijeru koja obuhvaća glazbu, film i televiziju.
Nadimak “Latifah”, što na arapskom znači “nježna i osjetljiva”, dobila je od rođaka još kao dijete. Svoje prve glazbene korake napravila je pjevajući u crkvenom zboru, a već u školi pokazivala je interes za glazbu i scenski nastup. Tijekom srednjoškolskih dana osnovala je rap grupu Ladies Fresh, čime je započeo njezin put prema profesionalnoj karijeri.
Presudnu ulogu u njezinom razvoju imala je majka, koja ju je povezala s producentom DJ Markkom the 45 Kingom. Upravo je on pomogao da njezina demo snimka dođe do Fab 5 Freddyja, što je dovelo do ugovora s izdavačkom kućom i objave prvog singla.
Debitantski album "All Hail to the Queen" lansirao ju je na scenu krajem 80-ih godina, a kasniji radovi poput "Black Reign" donijeli su joj i prestižnu nagradu Grammy Awards za hit “U.N.I.T.Y.”, pjesmu koja je postala simbol borbe za dostojanstvo žena u hip-hopu.
Paralelno s glazbom, Latifah je izgradila i zavidnu glumačku karijeru. Debitirala je u filmu "Jungle Fever" redatelja Spikea Leea, a ubrzo se pojavila i u filmovima kao što su "Juice" i "Set It Off".
Veliki uspjeh postigla je ulogom u mjuziklu "Chicago", gdje je glumila uz Richarda Gerea i Catherine Zetu-Jones. Za tu ulogu bila je nominirana za Oscara, čime je dodatno učvrstila svoj status u Hollywoodu.
Latifah se okušala i kao voditeljica vlastitog talk showa, a kasnije je briljirala u ulozi legendarne pjevačice u filmu "Bessie", za što je dobila nominacije za Emmy i Zlatni globus.
Iako je često bila predmet medijskih nagađanja, Latifah je uvijek čuvala svoju privatnost. Tek je 2021. godine javno priznala vezu s dugogodišnjom partnericom Eboni Nichols, s kojom ima sina.
Iste je godine odala počast svojoj majci, glumici Riti Owens, koja je preminula nakon duge borbe sa srčanom bolešću.
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala Queen Latifah.
