FOTO Otvoreni 36. Marulićevi dani: Evo kako je sve izgledalo i što publiku čeka narednih dana

Program Marulićevih dana nudi raznovrstan pregled suvremene drame, uključujući praizvedbe tekstova Mate Matišića, Espija Tomičića, Lidije Deduš i Ivora Martinića
Dodjelom nagrada "Marin Držić" te predstavom Miroslava Krleže "Gospoda Glembajevi", u izvedbi Narodnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije i režiji Ivice Buljana, u ponedjeljak navečer u Splitu su počeli 36. Marulićevi dani, festival hrvatske drame na kojem će biti izvedeno 13 predstava.
Dodjelom nagrada "Marin Držić" te predstavom Miroslava Krleže "Gospoda Glembajevi", u izvedbi Narodnog kazališta Ivan Vazov iz Sofije i režiji Ivice Buljana, u ponedjeljak navečer u Splitu su počeli 36. Marulićevi dani, festival hrvatske drame na kojem će biti izvedeno 13 predstava.
Nagrade Ministarstva kulture i medija "Marin Držić" za najbolje dramske tekstove u 2025. godini uručila ih je ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je istaknula da je na ovogodišnjim Marulićevim danima puno dobrih predstava iz Hrvatske i inozemstva.
Potvrđuje se važnost Marulićevih dana kao posebnog festivala koji njeguje hrvatsko dramsko pismo, istaknula je te dodala da Ministarstvo nagrađuje nabolje hrvatske dramske pisce, kao i da posebnim mjerama potiče da se ta djela izvode u kazališnim kućama.
Prvu nagradu osvojila je Anita Čeko za tekst "U mojoj babi mjesec“, dok drugu nagradu dijele tekstovi Mie Laure Jurčić "Tiha voda“ i Lucije Klarić “Bez papira“.
Po ocjeni stručnog žirija, nagradu za treće mjesto dijele tekstovi triju autora - Filip Jurjević “Mravi“, Mihovil Rismondo “Pjesma Europe“ i Zrinka Zoričić "Sve je istovremeno“. Nagrađeni su u izjavama istaknuli da će im priznanja omogućiti izvođenje njihovih drama u kazališnim kućama.
Program Marulićevih dana nudi raznovrstan pregled suvremene drame, uključujući praizvedbe tekstova Mate Matišića, Espija Tomičića, Lidije Deduš i Ivora Martinića. Predstave se tematski bave kompleksnim pitanjima – od transgeneracijskih trauma i obiteljskih odnosa do mentalnog zdravlja, kulture sjećanja i rodno uvjetovanog nasilja.
Izbornica Martina Petranović ističe da se na ovogodišnjem festivalu zastupljenošću suvremenih hrvatskih dramskih autora i pokušava ostvariti "presjek aktualnog dramskog pisma" u Hrvatskoj. "Osim toga, zastupljeni su i autorski i kazališni projekti, adaptacije, proze, kao i nekoliko predstava prema predlošcima nacionalnih klasika kao što su Krleža i Janko Polić Kamov," navela je.
Producent festivala Ivan Vatavuk najavio je popratni sadržaj festivala koji uključuje okrugle stolove o nagradi Marin Držić i statusu hrvatske drame u inozemstvu, čitanja drama nagrađenih nagradom Marin Držić, dramsku radionicu te glazbeni program u Dioklecijanovim podrumima usredotočen na renesansnu glazbu.
Popratni program je i "Drama u gradu", odnosno "nenajavljeni nastupi" glumaca na različitim gradskim lokacijama. Time se, kako je objasnio producent festivala Ivan Vatavuk, želi isprovocirati "kulturni incident", da grad osjeti Marulićeve dane.
Predviđen je i popratni program pod nazivom "Moj brat Marko" - besplatne edukativne šetnje po staroj gradskoj jezgri za ljubitelje književnosti i povijesti u Marulićevom gradu Splitu.
