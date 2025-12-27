Obavijesti

Galerija

Komentari 1
DANAS KONCERT U ARENI

FOTO Ovako je izgledao koncert Thompsona u Zagrebu u srpnju

Više od pola godina nakon što je nastupio na Hipodromu, Marko Perković Thompson dolazi u Arenu Zagreb. Oko nastupa u Areni se proteklih mjesec dana puno govorilo u javnom prostoru. Tomašević, odnosno Grad Zagreb, odbili su Thompsonov zahtjev za drugim koncertom koji je trebao biti 28. prosinca. Odbili su to zbog pokliča 'ZDS', a i Gradska skupština je izglasala zaključak po kojem se on zabranjuje u gradskim prostorima.
Pogled s Prisavlja na scenografiju dronovima na koncertu Marka Perkovića Thompsona
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
1/100
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025