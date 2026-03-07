Organizatori vjenčanja s kojima smo razgovarali otkrivaju koliko zvijezde doista naplaćuju svoje nastupe i kakve se sve priče kriju iza raskošnih svadbenih noći
'VADI KUME KEŠ' PLUS+
DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi
Čitanje članka: 5 min
Za pravi iznos ni najveće zvijezde neće odbiti zapjevati na svadbi. Dok mladenci planiraju savršenu noć, iza kulisa se vode pregovori o honorarima koji ponekad dosežu i desetke tisuća eura. Koliko zapravo stoji da vam na vjenčanju zapjevaju najveća imena domaće estrade i što sve traže prije izlaska na pozornicu, rijetko se javno govori. No organizatori vjenčanja s kojima smo razgovarali otkrivaju koliko zvijezde doista naplaćuju svoje nastupe i kakve se sve priče kriju iza raskošnih svadbenih noći.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku